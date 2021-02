El CEO de Amazon, Jeff Bezos, deja el cargo

En una carta, Bezos dijo a los empleados que ahora deseaba concentrarse en el “Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin y The Washington Post”.



El fundador de Amazon, que es el hombre m谩s rico del mundo en la lista de multimillonarios de Forbes “en tiempo real”, con un patrimonio personal de 196.500 millones de d贸lares, pasar谩 a ser presidente ejecutivo del consejo de administraci贸n de Amazon.



“En el papel de presidente ejecutivo, tengo la intenci贸n de centrar mis energ铆as y mi atenci贸n en los nuevos productos y en las iniciativas incipientes”, escribi贸 en la carta a los empleados de Amazon, a帽adiendo que “este viaje comenz贸 hace unos 27 a帽os. Amazon era s贸lo una idea y no ten铆a nombre. La pregunta que me hac铆an con m谩s frecuencia en aquella 茅poca era: ‘驴Qu茅 es Internet? Afortunadamente, no he tenido que explicar eso en mucho tiempo”. Bezos ha sido CEO de la compa帽铆a desde que la fund贸 como una tienda de libros online en 1995 y supervis贸 su espectacular crecimiento como minorista global de 1,7 billones de d贸lares.



La noticia se produjo en el marco del balance de resultados del cuarto trimestre de la compa帽铆a, que super贸 por primera vez las ventas trimestrales con 100.000 millones de d贸lares.



“Como presidente ejecutivo seguir茅 participando en importantes iniciativas de Amazon, pero tambi茅n tendr茅 el tiempo y la energ铆a que necesito para centrarme en el Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido m谩s energ铆a, y no se trata de jubilarse. Estoy s煤per apasionado por el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones”, escribi贸 Bezos.

En cuanto al ejecutivo que lo releva, Andy Jassy, Bezos escribi贸: “Andy es muy conocido dentro de la empresa y lleva en Amazon casi tanto tiempo como yo. Ser谩 un l铆der sobresaliente y tiene toda mi confianza”.