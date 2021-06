Capgemini lanza oferta para reducir la huella de carbono de las TI

Capgemini es un l√≠der mundial, responsable y multicultural, formado por un equipo de 270.000 personas y presente en cerca de 50 pa√≠ses. Como partner estrat√©gico de las empresas para la transformaci√≥n de sus actividades aprovechando el poder de la tecnolog√≠a, el Grupo act√ļa como gu√≠a para hacer realidad este objetivo: liberar las energ√≠as humanas a trav√©s de la tecnolog√≠a para un futuro inclusivo y duradero. Con m√°s de 50 a√Īos de experiencia y un gran conocimiento en diferentes sectores, Capgemini es reconocida por sus clientes por su capacidad de respuesta al conjunto de sus necesidades, desde la estrategia y el dise√Īo hasta la gesti√≥n de operaciones, teniendo en cuenta las innovaciones en √°reas en evoluci√≥n continua de la Nube, los datos, la IA, la conectividad, el software y las plataformas y entornos digitales. El Grupo alcanz√≥ una cifra de negocio de 16.000 millones de euros en 2020.¬†

