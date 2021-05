La TI sostenible es una consideración postergada en muchas organizaciones

Seg煤n el informe del Instituto de Investigaci贸n de Capgemini, titulado “Sustainable IT: Why it’s time for a Green revolution for your organization’s IT”, las organizaciones que han elaborado una hoja de ruta completa para acelerar la implantaci贸n de las TI sostenibles han obtenido mejores puntuaciones de ESG (61%), han visto mejorada la satisfacci贸n de los clientes (56%) y han sido testigos de ahorros fiscales (44%) como resultado directo de las pr谩cticas de TI sostenibles. Sin embargo, las organizaciones a煤n desconocen en gran medida c贸mo implementar pr谩cticas de TI sostenibles y abordar de forma proactiva el impacto medioambiental de la TI empresarial: s贸lo el 6% de las empresas ha alcanzado un alto nivel de madurez de TI sostenible.

Aunque las soluciones tecnol贸gicas pueden ayudar a resolver los problemas medioambientales, las TI en su conjunto tienen una huella de carbono propia. El nuevo informe ha identificado las 谩reas de las emisiones de las TI empresariales que est谩n creciendo m谩s r谩pidamente y establece una hoja de ruta en tres etapas para que las organizaciones construyan y apliquen sus estrategias de TI sostenibles.

Sin embargo, las organizaciones a煤n no consideran la TI sostenible como una prioridad o una herramienta en su programa de sostenibilidad m谩s amplio y en su viaje para reducir su huella de carbono: seg煤n el informe, s贸lo el 22% tiene previsto reducir m谩s de una cuarta parte de su huella de carbono mediante la TI sostenible en los pr贸ximos tres a帽os.

Las organizaciones desconocen en gran medida el impacto medioambiental de las TI

Ha surgido una clara brecha de concienciaci贸n sobre el impacto medioambiental de las TI, ya que el 57% de los encuestados no es consciente de la huella de carbono de las TI de su propia organizaci贸n. Los sectores de la banca y de los productos de consumo son los que muestran los niveles m谩s altos de concienciaci贸n (52% y 51% respectivamente), mientras que el sector de la fabricaci贸n industrial es el m谩s bajo (28%). S贸lo el 34% sabe que la producci贸n de m贸viles y port谩tiles tiene una mayor huella de carbono que el uso de estos dispositivos durante su vida 煤til.

Esta brecha de concienciaci贸n se ve agravada por el hecho de que las TI sostenibles no reciben actualmente la misma atenci贸n y recursos que otras iniciativas ecol贸gicas. En lo que respecta a la estrategia, la mitad de las empresas ha definido un enfoque de sostenibilidad para toda la empresa, pero menos de una de cada cinco (18%) tiene una estrategia global de TI sostenible con objetivos y plazos bien definidos.

La mayor铆a de las organizaciones no cuenta con herramientas adecuadas o normas compartidas para medir el impacto medioambiental de las TI. S贸lo el 29% utiliza herramientas de evaluaci贸n del carbono y s贸lo el 34% afirma que las TI sostenibles forman parte de la agenda de su junta directiva. El uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) para seguir y medir el progreso de la sostenibilidad de las TI en la empresa tampoco est谩 muy extendido, y s贸lo el 23% de las organizaciones miden las emisiones de gases de efecto invernadero. En general, s贸lo el 1% ha alcanzado sus objetivos. Establecer un coste del carbono en relaci贸n con las operaciones de TI puede ayudar a las organizaciones de todos los departamentos a darse cuenta del impacto de su huella de TI, pero s贸lo el 27% de las organizaciones ha estandarizado esta pr谩ctica.

Las organizaciones de alta madurez obtienen m谩s beneficios

El sector tecnol贸gico est谩 bien situado para desempe帽ar un papel de influencia y defensa del cambio de pol铆ticas. Las empresas tecnol贸gicas est谩n adoptando medidas proactivas para descarbonizar las operaciones, los servicios y los productos de TI, y muchos actores han anunciado objetivos de neutralidad de carbono. Como resultado, muchas organizaciones est谩n tratando de trasladar la responsabilidad a la industria tecnol贸gica para que les ayude a establecer pr谩cticas de TI sostenibles. Alrededor del 52% de las organizaciones dijeron al Instituto de Investigaci贸n Capgemini que las empresas tecnol贸gicas deber铆an incorporar una dimensi贸n de TI sostenible en sus productos y servicios, el 61% quiere que las empresas tecnol贸gicas les ayuden a medir el impacto medioambiental de sus TI, y el 45% est谩 dispuesto a pagar una prima de hasta el 5% por productos y servicios de TI sostenibles.

“La sostenibilidad debe estar en el centro de nuestro esfuerzo global para la recuperaci贸n post-pand茅mica, y las TI no pueden ser descuidadas. Las organizaciones necesitan reconocer y actuar sobre el coste del carbono de nuestro mundo digital, acelerando el paso a modelos de negocio que se apoyen en capacidades de TI sostenibles”, afirma Cyril Garc铆a, CEO de Capgemini Invent y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo, patrocinador ejecutivo del programa de RSC del Grupo.

“Las organizaciones deben disponer de herramientas de diagn贸stico, estrategias y una hoja de ruta para acelerar su camino hacia la descarbonizaci贸n. El respaldo de todas las partes interesadas de la organizaci贸n ser谩 fundamental para el 茅xito, junto con una arquitectura de software sostenible y un cambio en el comportamiento de los empleados. M谩s all谩 del imperativo medioambiental, los beneficios empresariales son convincentes en t茅rminos de resultados, estatus social y satisfacci贸n del cliente”.

El informe concluye con una hoja de ruta en tres etapas para acelerar la sostenibilidad de las TI, que incluye:

Sentar las bases con una estrategia de TI sostenible que concuerde con la estrategia de sostenibilidad de la organizaci贸n

Crear un proceso de gobernanza con un equipo de TI sostenible dedicado y el apoyo de la direcci贸n

Poner en marcha iniciativas de TI sostenibles con la sostenibilidad como pilar clave de la arquitectura de software.

El informe completo (documento PDF de 40 p谩ginas) est谩 disponible para descarga y lectura en este enlace. No requiere registro.