Amazon lanza agresiva campaña antisindical contra sus empleados

El almac茅n, denominado BHM1, se inaugur贸 en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia. A finales de a帽o, el Sindicato de Minoristas y Grandes Almacenes comunic贸 que m谩s de 2.000 trabajadores de BHM1 hab铆an firmado tarjetas de alta sindical antes de las elecciones que los trabajadores convocaron en noviembre de 2020. Est谩 previsto que las papeletas para las elecciones se env铆en por correo a unos 5.800 trabajadores de Amazon el 8 de febrero, y el recuento de votos est谩 agendado para el 30 de marzo.

Los abogados de Amazon est谩n tratando de apelar la decisi贸n de permitir que la elecci贸n se lleve a cabo por correo, y han solicitado que se retrase la elecci贸n hasta que se revise su recurso, escribe The Guardian.

Paralelamente a la ruta judicial que persigue, Amazon pide encarecidamente a los trabajadores a votar en contra del proyecto sindical mediante textos, mensajes, una p谩gina web antisindical y reuniones con sus empleados. En los mensajes de texto, Amazon afirma que los trabajadores “estar谩n renunciando a su derecho a hablar por s铆 mismos” al firmar una tarjeta sindical, haciendo hincapi茅 en las cuotas de filiaci贸n. Amazon asegura que “los sindicatos son un negocio”, diciendo a los trabajadores “no dejes que el sindicato se lleve tu dinero a cambio de nada” e invit谩ndoles a visitar su sitio web antisindical DoItWithoutDues.com.

Amazon tambi茅n ha pagado anuncios en Facebook, bajo la r煤brica “hazlo sin pagar filiaci贸n” e insistiendo en que voten “no” en las elecciones sindicales.

“En lo que respecta a esta lucha antisindical, es grave. Nunca hemos visto nada parecido a este nivel”, dijo Joshua Brewer, organizador del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes, a The Guardian.

Las ventas y los beneficios de Amazon se han disparado durante la pandemia y su CEO y fundador saliente, Jeff Bezos, ha sumado m谩s de 70.000 millones de d贸lares a su patrimonio personal neto聽 en lo que va de la pandemia. Es el hombre m谩s rico del mundo, seg煤n Forbes.聽

Brewer explic贸 algunas de las razones que los trabajadores han aducido para querer formar un sindicato, siendo la principal la falta de comunicaci贸n entre los trabajadores y los directivos dentro del almac茅n, ya que las medidas disciplinarias suelen llevarse a cabo mediante una aplicaci贸n, lo que dificulta que los trabajadores puedan apelar.

El peri贸dico presenta una lista de problemas; por ejemplo, la falta de comunicaci贸n y el cambio r谩pido de pol铆ticas internas, que ponen a los trabajadores de Amazon en situaci贸n de desamparo laboral, y riesgo de seguridad.

Durante los primeros meses de la pandemia, cuando se abri贸 el almac茅n en Alabama, se permiti贸 a los trabajadores de Amazon llevar sus tel茅fonos m贸viles durante las horas de trabajo en caso de emergencia, pero cuando esa pol铆tica se revoc贸 para aplicar una pol铆tica de tolerancia cero, la decisi贸n s贸lo fue comunicada mediante televisores en las instalaciones. “Si se ve铆a a un empleado con un tel茅fono en la mano, se consideraba que era su culpa, generandose as铆 una advertencia 煤nica y definitiva”, seg煤n coment贸 una empleada.

El documento tambi茅n menciona que ejecutivos en mandos intermedios que denunciaron la falta de comunicaci贸n y se manifestaron en contra de las pol铆ticas, fueron simplemente ignorados.

Adem谩s, el distanciamiento social era imposible de practicar. Amazon se val铆a de un equipo llamado “Fuerza Espacial” (haciendo alusi贸n a la necesidad de mantener espacio entre las personas) para hacer cumplir el distanciamiento social durante los almuerzos, las entradas y salidas de la oficina, y sancionaba a los trabajadores que no segu铆an los protocolos aunque no hubiera espacio suficiente para ello.

“Empezaron a dar a los empleados una advertencia final por infringir el distanciamiento social, lo que significaba que si se les ve铆a nuevamente a menos de dos metros de distancia, se les daba el sobre azul. Pero eso era muy injusto, porque ni siquiera hab铆a suficientes asientos en el comedor”, a帽adi贸 la empleada.

Amazon no respondi贸 a las m煤ltiples solicitudes de The Guardian para hacer comentarios. La empresa s贸lo aprovech贸 la oportunidad medi谩tica para referirse a la iniciativa del sindicato. La portavoz de Amazon, Heather Knox, dijo en un correo electr贸nico a The Guardian: “Respetamos el derecho de nuestros empleados a unirse o no a un sindicato, pero no creemos que este grupo represente la opini贸n de la mayor铆a de nuestros empleados. Nuestros empleados eligen trabajar en Amazon porque ofrecemos algunos de los mejores puestos de trabajo disponibles en todos los lugares en los que contratamos, y animamos a cualquier persona a que compare nuestra remuneraci贸n general, nuestros beneficios y nuestro entorno laboral con cualquier otra empresa con puestos de trabajo similares.”

Diario TI ha visto el sitio web de Amazon “doitwithoutdues.com” (“hazlo sin pagar cuotas de filiaci贸n”). La empresa se dirige a sus empleados como “doers”; es decir, hacedores. Estos son algunos de los argumentos de Amazon contra el proyecto sindical. El uso de may煤sculas en frases completas es de Amazon:聽

“HOLA DOERS DE BHM1, 驴por qu茅 pagar casi 500 d贸lares de filiaci贸n sindical? Les tenemos cubiertos con altos salarios, atenci贸n m茅dica, prestaciones oftalmol贸gicas y dentales, as铆 como un comit茅 de seguridad y un proceso de apelaci贸n. Hay mucho M脕S que puede hacer por su carrera y su familia sin tener que pagar cuotas.

CONOZCA LOS HECHOS: Una tarjeta de autorizaci贸n o un formulario en l铆nea son LEGALMENTE VINCULANTES y pueden obligarle a PAGAR las cuotas mensuales directamente por descuento de su cheque de pago. No hay pruebas gratuitas.

SI PAGA CUOTAS DE FILIACI脫N… las cosas se vuelven RESTRICTIVAS lo que significa que no ser谩 f谩cil ser tan servicial ni social con los dem谩s. As铆 que sea un HACEDOR, mant茅ngase amistoso y HAGA las cosas en lugar de PAGAR.

Desp铆dase de esa cena, no compre esos 煤tiles escolares, no compre esos regalos porque no tendr谩 esos casi 500 d贸lares que tuvo que pagar para la filiaci贸n sindical. 驴POR QU脡 NO AHORRAR EL DINERO Y COMPRAR LOS LIBROS, REGALOS Y COSAS QUE QUIERE? 隆Haga todo eso, sin pagar cuotas a un sindicato!聽“

