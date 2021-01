Pat Gelsinger regresa a Intel como nuevo CEO

En diciembre, un importante inversor exigi贸 grandes cambios en la gesti贸n de Intel, incluyendo la posible venta de algunas de las muchas adquisiciones de Intel y la divisi贸n de sus operaciones de dise帽o y fabricaci贸n. Intel ha mantenido firmemente unidas esas funciones a pesar de que el resto de la industria se movi贸 en gran medida a un enfoque menos integrado hace a帽os.

Seg煤n analistas, factores como atrasos en la entrega de nuevos productos, rendimiento inferior al deseado, las presiones de la competencia y la dependencia de la base instalada de x86 perjudicaron a la compa帽铆a. Gelsinger, que tiene la visi贸n t茅cnica, parece ser el candidato perfecto para el trabajo. Bob Swan, por el contrario, fue el director financiero de Intel desde 2016, un cargo no t茅cnico que hizo que su nombramiento como director general hace apenas dos a帽os fuera una sorpresa y una decepci贸n para algunos.

La noticia ha sido bien recibida por los inversores, ya que el valor de las acciones de Intel aument贸 m谩s de un 7% esta ma帽ana. Sus acciones hab铆an ca铆do cerca del 17% el a帽o pasado durante un sorprendente boom en el mercado durante la pandemia de COVID-19.

Paralelamente, las acciones de VMware cayeron hoy en casi un 8% como resultado del anuncio. Pat Gelsinger asumi贸 como CEO de VMware en 2012, relevando a Paul Mariz.

“La junta directiva concluy贸 que ahora es el momento adecuado para hacer este cambio de liderazgo para aprovechar la tecnolog铆a y la experiencia en ingenier铆a de Pat durante este per铆odo cr铆tico de transformaci贸n en Intel”, dijo el presidente de Intel Omar Ishrak en una declaraci贸n.

Los chips de Intel han demostrado no ser tan competitivos como se esperaba en comparaci贸n con competidores de r谩pido crecimiento como Arm Ltd. y Qualcomm Corp. en dispositivos m贸viles, su antiguo archirrival Advanced Micro Devices Inc. en procesadores convencionales y Nvidia Corp. para juegos y aprendizaje de m谩quinas.

El propio Gelsinger, quien trabaj贸 30 a帽os en Intel, se帽al贸 su intenci贸n de llevar a Intel m谩s all谩 de sus ra铆ces en las CPU. “Si bien la historia de Intel es rica, la transformaci贸n de una compa帽铆a de CPU a una compa帽铆a de XPU multi-arquitectura es emocionante y nuestra oportunidad como fabricante de semiconductores l铆der en el mundo es mayor que nunca”, dijo esta ma帽ana en un correo electr贸nico a los empleados. “Volver ‘a casa’ a Intel en el papel de CEO durante lo que es un momento tan cr铆tico para la innovaci贸n, ya que vemos la digitalizaci贸n de todo lo que se acelera, ser谩 el mayor honor de mi carrera”, escribi贸 Gelsinger.

Ilustraci贸n: Fotograma, canal de VMware en YouTube