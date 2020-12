Inversionista recomienda a Intel “evaluar alternativas estratégicas”

La informaci贸n fue publicada en exclusiva por Reuters. La agencia se帽ala que el inversionista en cuesti贸n, el hedge fund Third Point Management, habr铆a delineado su posici贸n en una carta remitida a Intel el 29 de diciembre. Third Point ser铆a conocida en c铆rculos de inversionistas por su “historial de persuadir a las compa帽铆as para que implementen cambios en sus negocios”. Otro dato relevante es que el fondo compr贸 alrededor de mil millones de d贸lares en acciones de Intel antes dar a conocer su carta.

La carta de Third Point es firmada por el CEO Daniel Loeb y enumera una serie de problemas que, a su juicio, Intel enfrenta actualmente. El documento tambi茅n propone lo que la compa帽铆a deber铆a hacer para resolverlos.

Seg煤n Reuters, Loeb se帽al贸 que Intel est谩 perdiendo terreno frente a AMD en los mercados de centros de datos y de procesadores para computadoras personales. AMD ha aumentado su cuota de mercado de un d铆gito a dos d铆gitos en ambos segmentos en los 煤ltimos a帽os, mejorando su l铆nea de chips. Otro rival, NVIDIA, lidera el mercado de los chips de inteligencia artificial, segmento donde Intel tiene “una presencia bastante limitada”, en palabras de Loeb.

Una tercera 谩rea de la que la carta habla es la fabricaci贸n de chips. La operaci贸n de fabricaci贸n de procesadores de Intel, escribi贸 Loeb, se ha quedado rezagada frente a las capacidades de fabricaci贸n de TSMC Co. y Samsung Electronics Co. Ltd. Un dato preocupante para Loeb es que Intel est谩 actualmente abocada a actualizar sus instalaciones al proceso de siete nan贸metros mientras que TSMC y Samsung ya est谩n fabricando chips basados en la nueva tecnolog铆a de cinco nan贸metros.

La carta de Third Point sugiere que Intel contrate un asesor de inversiones para ayudar a explorar alternativas estrat茅gicas. Las alternativas propuestas incluyen separar su dise帽o de chips y las operaciones de fabricaci贸n de chips.

La escisi贸n que Third Point se plantea podr铆a incluir un escenario en el que Intel convierta su operaci贸n de fabricaci贸n de chips en una joint venture. Una empresa conjunta es un acuerdo en el que al menos dos partes poseen conjuntamente un negocio, lo que sugerir铆a que el fondo de cobertura quiere que Intel considere la venta de una participaci贸n en su red de instalaciones de fabricaci贸n de chips a un inversor externo. Las fuentes de Reuters no entraron en detalles sobre este punto.

“Sin un cambio inmediato en Intel, tememos que el acceso de Estados Unidos al suministro de semiconductores de vanguardia se erosionar谩, forzando al pa铆s a depender en mayor medida de un Asia Oriental geopol铆ticamente inestable para hacer funcionar desde PCs hasta centros de datos e infraestructura cr铆tica”, se帽ala la carta de Third Point, seg煤n Reuters.

Seg煤n el hedge fund, un problema a煤n m谩s urgente para el equipo de liderazgo de Intel es su “problema de administraci贸n del capital humano”. Loeb habr铆a se帽alado en su carta que muchos de los dise帽adores de chips de Intel han dejado la compa帽铆a porque se han “desmoralizado por el status quo”. En tal sentido, Loeb recuerda la renuncia en 2019 de Venkata Renduchintala, un ejecutivo de Intel de larga data que estuvo m谩s a cargo de la producci贸n de chips y otras operaciones clave en su papel de director de ingenier铆a.

Fotograf铆a (c) Katherine Welles v铆a Shutterstock