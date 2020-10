Opinión | Cómo Covid-19 ha acelerado una nueva normalidad digitalizada para los retailers

Tom Litchford lidera la estrategia de la industria de Retail de AWS y gu铆a al equipo de liderazgo para la habilitaci贸n de marketing y ventas, el desarrollo de canales y las ofertas de soluciones necesarias para abordar las necesidades comerciales de los clientes. Los 35 a帽os de experiencia de Tom en ingenier铆a de sistemas, ventas y gesti贸n de productos y marketing de soluciones comerciales de tecnolog铆a para las industrias minorista y hotelera han incluido posiciones de liderazgo en NCR Corporation y Microsoft. Antes de unirse a AWS en 2017, Tom se desempe帽贸 como Vicepresidente de Tecnolog铆as Minoristas en la Federaci贸n Nacional de Retailers (NRF), donde supervis贸 el programa de ciberseguridad de la organizaci贸n, los programas de la Asociaci贸n de Est谩ndares de Tecnolog铆a de Retail (ARTS) y sus comunidades tecnol贸gicas, incluida el s贸lo por invitaci贸n CIO Council, Women in Retail IT, IT Security Council y Tech Council.