Google y AWS critican a Microsoft por cambio a la licencia de Azure

"Microsoft está llevando sus grandes éxitos de los '90 a la nube", escribe un sarcástico presidente de Google Cloud, mientras que AWS añade: "Otro enganche con carnada, o gato por liebre, de $MSFT, que elimina los beneficios de la licencia para forzar el uso de MS".

Altos ejecutivos de AWS y Google Cloud han criticado a Microsoft por cambiar la forma en que cobra a sus clientes por el uso de su software en las nubes públicas de otros proveedores. En concreto, acusan a Microsoft de intentar encerrar a los clientes en un único proveedor mediante una estructura de precios compleja.

A partir del 1º de octubre, los clientes de Microsoft tendrán que pagar cargos adicionales si desean ejecutar su software en entornos de nube AWS, Google o Alibaba, debido a un cambio en sus licencias on-premise.

“Software de estantería. Precios complejos. Y ahora, aplican un uso restringido o propietario de su tecnología. Microsoft está llevando sus grandes éxitos de los ’90 a la nube”, dijo Robert Enslin, President, Global Customers Operations, Google Cloud.

Werner Vogels, Director Técnico de AWS, dijo a través de Twitter: “Otro enganche con carnada, o gato por liebre, de $MSFT, que elimina los beneficios de la licencia para forzar el uso de su software. Primero, Microsoft eliminó BYOL (Bring Your Own Licence) SQL Server en RDS; ahora ya no habrá actualizaciones de Windows con BYOL en #AWS. Es difícil confiar en una compañía que sube los precios, elimina beneficios y restringe la libertad de elección”, escribió Vogels.

Por su parte, Sandy Carter, VP de AWS, dijo en un artículo en su blog de que Microsoft, de manera embarazosa, intenta forzar a los clientes a subirse a Azure con el cambio de licencia. Carter dijo que Microsoft parece haber desempolvado su “libro de tácticas de venta de la vieja guardia”, en primer lugar, al intentar poner fin a Bring Your Own License (BYOL) para Windows Server contratado después del 1 de octubre de 2019. Carter afirmó que esto restringiría la capacidad de los clientes para llevar sus propias licencias a su nube preferida.

Hasta ahora, a los clientes de Microsoft se les permitía utilizar la misma licencia si querían trasladar una carga de trabajo de un entorno local a un servidor público cloud de usuario único. A partir de octubre, los clientes que deseen ejecutar el software de Microsoft en servidores en nube de un solo usuario de AWS, Alibaba, Microsoft y Google tendrán que pagar tasas adicionales además de la licencia estándar.

Es interesante tomar nota de los comentarios que recibió el tuit de Vogels. Por ejemplo el usuario de Twitter Tarun Dua escribió: “¡Que bien! Avísame cuando AWS deje de cobrar precios ridículos por la transferencia de datos salientes con el fin de desbaratar los despliegues multicloud”. En tanto, la usuaria Kelly Sommers agregó: “¡Un momento! Usted, el CTO de Amazon, un proveedor de cloud computing que rutinariamente se apodera de código abierto y vende servicios, exterminando los servicios cloud más pequeños sin retribuir a quienes escribieron todo ese código, ahora se queja de que alguien está cobrando por los productos que utilizas? ¡Venga, hombre!” Abundan además los comentarios de tipo “miren quien habla” o “ver la paja en el ojo ajeno”.

Este artículo ha sido editado por Diario TI, luego de haber atribuido parte de la declaración de Robert Enslin, President, Global Customers Operations, Google Cloud (“Microsoft está llevando sus grandes éxitos de los ’90 a la nube”) a Werner Vogels, CTO de AWS. La entradilla del artículo es correcta, pero en el artículo se hizo una cita incorrecta.