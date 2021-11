Ohio demanda a Instagram por 100 mil millones de dólares

Medios estadounidenses reportan que un grupo bipartidista de fiscales generales de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Instagram, según se ha anunciado hoy.

De momento, parece que nueve estados se han sumado a la iniciativa. La investigación se produce a raíz de la reciente noticia de que Meta Platforms Inc, antes Facebook Inc, sabía que su aplicación Instagram estaba causando daños mentales a los adolescentes, pero no hizo nada al respecto.

Durante mucho tiempo se ha hablado de estos daños, pero sólo después de que se filtraran a los medios de comunicación documentos internos que sugerían que Meta también lo sabía, la empresa ha sido objeto de un escrutinio mucho mayor. Hasta entonces, Meta había estado desarrollando una aplicación de Instagram para niños, pero la suspendió.

La coalición de fiscales de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee y Vermont, investigará si Meta infringió las leyes de protección del consumidor y puso en peligro a los niños.

“Durante demasiado tiempo, Meta ha ignorado los estragos que Instagram está causando en la salud mental y el bienestar de nuestros niños y adolescentes”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado a los medios. “Ya es suficiente. Hemos emprendido esta investigación a nivel nacional para obtener respuestas sobre los esfuerzos de Meta para promover el uso de esta plataforma de medios sociales a los jóvenes californianos – y para determinar si, al hacerlo, Meta violó la ley.”

Esta noticia llega sólo tres días después de un anuncio del fiscal general de Ohio, Dave Yost, quien dijo que ha iniciado una demanda contra la empresa. Dice que Meta engañó a los inversores al no ser honesta sobre el daño que sus aplicaciones pueden causar a las personas.

Cuando se supo esto, el precio de las acciones de Meta cayó y los inversores perdieron dinero. Yost pide 100.000 millones de dólares por daños y perjuicios, lo que podría ser un problema para Meta, además de esta nueva investigación, aunque la cantidad parece excesiva para algunos observadores. Si Meta es declarada culpable de haber antepuesto los beneficios a la seguridad, como dice la esencia general de las críticas, podría acabar siendo costosa para la empresa.

“Una y otra vez, Mark Zuckerberg y las empresas que dirige han antepuesto el lucro a la seguridad, pero nuestra investigación busca poner fin a ese comportamiento”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. “Nuestra coalición no dudará en tomar las medidas que sean necesarias para proteger a los niños y a los adultos jóvenes de los daños que Instagram y otras plataformas de redes sociales ponen en riesgo a tantos.”