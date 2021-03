Instagram recomienda lecturas extremistas, conspirativas y antivacunas

Un informe elaborado por las organizaciones brit谩nicas Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) y Restless Development descubri贸 que los contenidos han sidp recomendados a trav茅s de las funciones de “Mensajes Sugeridos” y “Explorar” de Instagram y proven铆a de cuentas que no eran seguidas por los usuarios que las recib铆an.

Las cuentas, que eran seguidas por cuentas de prueba creadas como parte de la investigaci贸n, sumaban 9,9 millones de seguidores, lo que implica que millones de usuarios de Instagram potencialmente recibieron las mismas recomendaciones. Las estad铆sticas definitivas est谩n, indudablemente, en poder de Instagram.

La investigaci贸n simul贸 la experiencia de una variedad de usuarios creando nuevas cuentas de Instagram con diferentes “intereses”. A continuaci贸n, los investigadores rastrearon y registraron las recomendaciones que Instagram les presentaba. A lo largo del estudio se registraron m谩s de 100 recomendaciones que conten铆an informaci贸n err贸nea. Algunas de las publicaciones recomendadas eran de cuentas de conocidos antivacunas. Un informe anterior del Center for Countering Digital Hate (CCDH), publicado en diciembre de 2020, descubri贸 que las cuentas anti-vaxx en Instagram hab铆an aumentado su audiencia en 4,3 millones de seguidores adicionales durante 2020.

Adem谩s de la desinformaci贸n sobre la salud, la red social promov铆a cuentas que difund铆an antisemitismo, desinformaci贸n sobre las elecciones y promov铆an la teor铆a de la conspiraci贸n QAnon. Por ejemplo, algunas de las publicaciones se帽alan que Joe Biden est谩 muerto y que su clon ha sido aprehendido. Instagram tambi茅n recomend贸 memes antisemitas que sugieren que los jud铆os est谩n detr谩s de las normativas que obligan el uso de mascarillas contra el Covid-19, junto con querer establecer un Nuevo Orden Mundial.

Rosanne Palmer-White, directora de Restless Development UK, dijo: “La desinformaci贸n online no se esconde en las sombras: Instagram est谩 trayendo activamente estas mentiras. Instagram no debe ser una plataforma de entrada que empuje a los usuarios en un viaje desde las mentiras anti-vaxx a otro material extremista”. Palmer-White agreg贸: “Estamos muy cerca de cambiar el rumbo de esta pandemia de pesadilla con los programas de vacunaci贸n que se est谩n llevando a cabo en todo el mundo. No podemos dejar que la inacci贸n de los ejecutivos de las redes sociales para cambiar sus algoritmos y eliminar la desinformaci贸n nos frene ahora.”

Imran Ahmed, director general de CCDH, dijo: “Es incre铆ble que, mientras la pandemia se propaga por el mundo, Instagram haya lanzado una nueva funci贸n que animaba a los usuarios a ver teor铆as conspirativas y mentiras sobre Covid y las vacunas. Esta funci贸n fue creada por Instagram con fines de lucro, para mantener a la gente navegando y as铆 poder servirles m谩s anuncios”.

A juicio de Ahmed, “los algoritmos que recomiendan contenidos son el acto de un editor, que toma decisiones sobre lo que ven los lectores, no una plataforma neutral. Esto tiene serias implicaciones legales y regulatorias para las compa帽铆as de medios sociales y muestra su responsabilidad por el da帽o a los individuos y a la sociedad. Las acciones de Instagram habr谩n creado una mayor desconfianza en la vacuna Covid, costando vidas y prolongando la pandemia para todos nosotros”.