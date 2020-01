Mozilla lleva la protección californiana a todos los usuarios de Firefox

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) entró en vigor el 1 de enero, pero Mozilla ha prometido aplicar las medidas de protección a todos los usuarios de Firefox durante 2020.

La CCPA es una ley aprobada por California para proteger la privacidad de los usuarios y dar a las personas más control sobre la forma en que las empresas pueden utilizar sus datos. La CCPA exige a las empresas que sean transparentes en cuanto a los datos que recogen y cómo los utilizan, y que den a los usuarios la posibilidad de impedir que las empresas vendan sus datos.

Microsoft fue una de las primeras compañías en comprometerse públicamente a aplicar la protección de la CCPA a todos sus clientes de EE.UU. Mozilla va aún más lejos, aplicando los derechos de la CCPA a todos los usuarios de Firefox en todo el mundo. No es la primera vez que Mozilla adopta este compromiso. Cuando la UE aprobó su legislación de privacidad GDPR, Mozilla extendió de forma similar esas protecciones a todos los usuarios.

Mozilla también se ha comprometido a extender estas normas a los llamados “datos de telemetría”; es decir, la información técnica anónima sobre el uso del navegador que ayuda a Mozilla a mejorar la seguridad y el rendimiento.

“Una de las nuevas disposiciones clave de la CCPA es su definición ampliada de ‘datos personales’ en virtud de la CCPA. Esta definición ampliada permite a los usuarios solicitar a las empresas que eliminen sus datos específicos de usuario”, señala la empresa en un comunicado, agregando que “por regla general, Firefox ya recoge muy pocos datos de los usuarios. De hecho, la mayor parte de lo que recibimos es para ayudarnos a mejorar el rendimiento y la seguridad de Firefox. A esto le llamamos datos de telemetría. Esta telemetría no nos proporciona información sobre los sitios web que visitas o las búsquedas que realizas; sólo conocemos información general, como si un usuario de Firefox tuviera una cierta cantidad de pestañas abiertas y la duración de su sesión. No recolectamos telemetría en modo de navegación privada y siempre hemos dado a la gente opciones fáciles para deshabilitar la telemetría en Firefox. Y porque hemos creído durante mucho tiempo que los datos no deben ser almacenados para siempre, tenemos límites estrictos sobre el tiempo que mantenemos los datos de telemetría”.

Mozilla agrega: “Hemos decidido ir más allá y expandir los derechos de eliminación por parte del usuario para incluir la eliminación de estos datos de telemetría almacenados en nuestros sistemas. Hasta la fecha, la industria no ha considerado típicamente los datos de telemetría como ‘datos personales’ porque no son identificables por una persona específica, pero creemos firmemente que dar este paso es lo correcto para la gente y el ecosistema”.