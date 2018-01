Microsoft modificará la gestión de privacidad de Windows 10

Según información extraoficial, Microsoft se dispone a anunciar nuevas opciones de privacidad que permitirán a los usuarios de Windows 10 ver y borrar los datos de telemetría.

El sitio Ghacks ha estudiado una versión beta de una próxima actualización de Windows 10, que incorporará dos nuevas opciones que, según señala, permitirán al usuario gestionar los datos de telemetría recogidos por el sistema operativo.

Martin Brinkmann, colaborador de Ghacks, reveló la información, señalando que la próxima actualización de Windows 10, Build 1803, incluirá opciones para ver y eliminar los datos de diagnóstico.

Desde el lanzamiento de Windows 10, organizaciones de protección de la privacidad han criticado la forma en que el sistema operativo viene configurado de fábrica para recabar abundante información telemétrica. Asimismo, se ha criticado que para desactivar el procedimiento es necesario un procedimiento difícil de encontrar o aplicar para el usuario promedio.

Windows 10 recaba la información telemétrica, que envía a los servidores de Microsoft para análisis automático. Aunque la empresa recalca que se trata de metadatos y no de información personal sobre el usuario, no ha sido transparente sobre la materia.

“En 2017, Microsoft publicó información sobre telemetría básica en Windows 10, pero no añadió una opción que permitiera a los usuarios ver los datos recogidos”, escribe Brinkmann, quien asegura que la nueva funcionalidad tendrá dos opciones, denominadas “Visor de datos de diagnóstico” y “‘Borrar datos de diagnóstico”.