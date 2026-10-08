Google abre SynthID Detector al público para verificar contenido generado con IA

La herramienta está disponible mundialmente en inglés y analiza imágenes, videos y audio en busca de marcas de agua incorporadas por Google y empresas asociadas.

Google amplió al público el acceso a SynthID Detector, un portal que examina imágenes, videos y archivos de audio para determinar si contienen una marca de agua incorporada por sistemas de inteligencia artificial compatibles. Según el anuncio de la compañía, la herramienta está disponible mundialmente con una interfaz en inglés.

La tecnología SynthID inserta señales digitales imperceptibles directamente en el contenido generado. Estas marcas están diseñadas para sobrevivir a transformaciones habituales, como compresión, recortes, filtros o cambios de velocidad, aunque su detección puede verse afectada por modificaciones sucesivas.

Compatibilidad con sistemas de otras empresas

El portal no se limita a los modelos de Google. La compañía afirma que puede comprobar contenido compatible procedente de OpenAI, NVIDIA y Kakao, y anticipa la incorporación de Apple. La adopción de la tecnología ha sido documentada de forma separada por OpenAI, NVIDIA y Kakao.

OpenAI utiliza SynthID como una señal de procedencia para contenido compatible generado con sus herramientas. La empresa combina estas marcas con metadatos C2PA, una estrategia que busca conservar información sobre el origen incluso cuando una de las señales se pierde durante la edición o distribución del archivo.

No es un detector universal de inteligencia artificial

La utilidad de SynthID Detector depende de que el archivo haya sido creado por un sistema que incorpore una marca compatible y de que esta permanezca detectable. Por ello, un resultado negativo no demuestra que el contenido haya sido creado por una persona ni descarta el uso de otro modelo de inteligencia artificial.

La propia documentación de Google advierte que algunas alteraciones pueden impedir la detección y que los contenidos muy simples o con modificaciones menores pueden producir resultados no concluyentes. El anuncio del nuevo portal público contempla imágenes, videos y audio, no una comprobación universal de textos generados por IA.

Google asegura que ha incorporado SynthID en más de 180.000 millones de imágenes y videos, además de un volumen de audio equivalente a 240.000 años. Estas cifras corresponden a datos comunicados por la propia compañía. Las funciones de verificación integradas en la Búsqueda, Gemini y Chrome procesan, según Google, más de un millón de consultas diarias.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google