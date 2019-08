Cloudflare expulsa a 8chan después de la masacre de El Paso

La compañía de infraestructura de Internet Cloudflare ha anunciado que dejará de ofrecer protección para el tablero de mensajes de extrema derecha 8chan contra ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS) tras el ataque terrorista de El Paso. El sospechoso del tiroteo habría publicado un manifiesto nacionalista blanco en 8chan antes del ataque.

Se cree que el sospechoso de 21 años de edad en el tiroteo de El Paso Walmart, que causó la muerte de 20 personas, publicó un discurso nacionalista blanco en 8chan antes del ataque.

En marzo pasado, el autor del tiroteo de Christchurch también puso un enlace a su presentación en 8chan y un enlace a su transmisión en vivo en Facebook, al igual que el sospechoso en un tiroteo en una sinagoga en Poway, California, en abril, quien publicó una carta racista y antisemita en 8chan.

Cloudflare, que proporcionaba protección DDoS a 8chan para evitar que el sitio fuese silenciadopor activistas, se había resistido a las peticiones de cortar los lazos con 8chan tras el ataque de El Paso. El lunes 5 de agosto, la compañía cedió.

El CEO de Cloudflare, Matthew Prince, dijo en una entrada del blog que 8chan ya no tendría protección de Cloudflare a partir de la medianoche hora del Pacífico.

“La razón es simple: han demostrado ser anárquicos y esa anarquía ha causado múltiples muertes trágicas”, dijo. “Aunque 8chan no haya violado la letra de la ley al negarse a moderar su comunidad llena de odio, han creado un ambiente que se deleita violando el espíritu de la misma.”

“Toleramos a regañadientes los contenidos que consideramos censurables, pero ponemos el límite en plataformas que han demostrado inspirar directamente acontecimientos trágicos y que son ilegales por diseño. 8chan ha cruzado esa línea”, dijo. “Por lo tanto, ya no se le permitirá utilizar nuestros servicios.”

“Hoy en día, el Daily Stormer sigue disponible y sigue siendo repugnante”, dijo, “se han jactado de tener más lectores que nunca. Ya no son el problema de Cloudflare, pero siguen siendo el problema de Internet”. Prince dijo que tenía “pocas dudas” de que lo mismo sucedería con 8chan.

En agosto de 2017, GoDaddy, Google y Zoho cerraron las cuentas de los supremacistas blancos de Daily Stormer. GoDaddy fue la primera empresa en expulsar a The Daily Stormer, dando a los administradores del sitio 24 horas para encontrar un nuevo servicio de hospedaje. Ante esta situación, éstos intentaron trasladar su dominio a Google Domains, que alertado por usuarios cerró la nueva cuenta de The Daily Stormer sólo tres horas después de su apertura. Posteriormente, Google también cerró la cuenta de YouTube de The Daily Stormer, aduciendo una violación a los términos de servicio. El mismo día, Zoho, que proporcionaba un servicio de hospedaje de correo electrónico, se unió a las empresas que expulsaban a los supremacistas de sus servicios e infraestructura, cerrando su cuenta.

La reacción de las empresas de Internet se produjo luego que The Daily Stormer publicase un artículo el lunes 14 de agosto, donde mediante insultos y obscenidades se refería a la muerte de Heather Heyer, asesinada por un individuo identificado como James Alex Fields Jr., quien el sábado anterior arrolló a un grupo de manifestantes en la ciudad estadounidense de Charlottesville. Heyer, de 32 años de edad, protestaba contra un encuentro organizado por el grupo de racistas en esa ciudad. Asimismo, 19 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, en el ataque perpetrado por Fields Jr.

Paralelamente, activistas online habían iniciado ataques DDoS contra el sitio web de The Daily Stormer, que fueron infructuosos al encontrarse este protegido por Cloudflare. Es precisamente esta protección que Cloudflare ha decidido eliminar para 8chan, una una especie de red social, utilizada principalmente por grupos nacionalistas de derecha y pederastas, dada la escasa moderación y censura de sus “tableros”, donde se participa de forma anónima.

Ilustración “Lock” por .ben* utilizada con licencia CC BY-NC 2.0