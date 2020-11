Apstra anuncia mejoras en su plataforma IBN para SONiC en centros de datos

Apstra, empresa pionera de las redes auto-adaptables (Intent Based Networks) y compa帽铆a multinacional de software, ha actualizado su software de automatizaci贸n, validaci贸n y an谩lisis de redes de centros de datos, l铆der en la industria, con importantes mejoras operativas y funcionales de SONiC (Software for Open Networking in the Cloud). Las mejoras de software eliminan las complejidades de despliegue y los desaf铆os operacionales que constitu铆an barreras de entrada para SONiC.

“Apstra ha cumplido continuamente con su compromiso con SONiC de aumentar dr谩sticamente la velocidad y la fiabilidad de la forma en que estas redes abiertas se despliegan y operan en el centro de datos para satisfacer r谩pidamente las necesidades de innovaci贸n y de negocio. Apstra se integra con SONiC para configurar y automatizar para una f谩cil implementaci贸n y operaci贸n en su red de centro de datos”, comenta la empresa en un comunicado.

Combinadas, Apstra y SONiC soportan protocolos que son cr铆ticos para el espacio empresarial. El anuncio implica que los clientes empresariales podr谩n comprobar los importantes beneficios y eficiencias de la red abierta que las empresas de hiper-escala y de escala web han reconocido durante a帽os.

El 煤ltimo lanzamiento de software de Apstra incluye:

– Soporte comercial de proveedor 煤nico para SONiC

– Mejoras del software centradas en la estabilidad, la escalabilidad y las operaciones

– Mejoras en la funcionalidad, incluyendo Data Center Interconnect, Top-of-Rack y Spine, paridad de caracter铆sticas con los vendedores de redes comerciales

Las mejoras anteriores permiten que la automatizaci贸n avanzada de la red del d铆a 0-2 simplifique la administraci贸n de la red del centro de datos de forma dr谩stica, automatizando la construcci贸n, las operaciones, la resoluci贸n de problemas y la seguridad de las implementaciones SONiC de la red del centro de datos. De esta manera, Apstra permite a las empresas estandarizar en un modelo operacional consistente a trav茅s de m煤ltiples proveedores de hardware y sistemas operativos de red, incluyendo SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell y VMware.

“Apstra elimina las barreras de entrada y es un habilitador estrat茅gico para las empresas que despliegan y operan SONiC”, dijo Mansour Karam, Cofundador y Presidente de Apstra. “El software de Apstra abstrae la complejidad del hardware para presentar un modelo operacional consistente a trav茅s de todos los proveedores de red, incluyendo SONiC”.

Adem谩s, la soluci贸n combina hardware l铆der en la industria, automatizaci贸n y an谩lisis, permitiendo transformaciones en el centro de datos de la empresa mientras se aprovecha la red abierta para eliminar el bloqueo de los proveedores. Apstra es un firme defensor de la desagregaci贸n de la red y somos incondicionales en nuestro compromiso de ofrecer operaciones de infraestructura automatizadas, independientes del hardware y llave en mano a escala. La integraci贸n de Apstra con la 煤ltima versi贸n de SONiC ampl铆a las opciones para que las empresas desplieguen redes de centros de datos eliminando las restricciones y complejidades de hardware.

聽“Este lanzamiento de software es el resultado de escuchar a nuestros clientes y de alinear nuestro ciclo de innovaci贸n para satisfacer sus necesidades”, dijo Jeff Jones, Vicepresidente Senior de Ventas de Apstra. “Ofrece nuestras incomparables capacidades de automatizaci贸n, validaci贸n y an谩lisis basadas en la intenci贸n, que nuestros clientes est谩n aprovechando hoy en d铆a en sus Arista, Cisco, Cumulus”. Dell, Juniper, y las redes de VMware a SONiC.”聽

Ilustraci贸n: Mansour Karam, CEO de Apstra (Fotograf铆a de archivo: Diario TI)

Sobre Apstra Apstra permite a las organizaciones automatizar todos los aspectos de la red SONiC, incluyendo el dise帽o, la construcci贸n, la implementaci贸n y las fases operativas. La soluci贸n l铆der IBN aprovecha la anal铆tica avanzada basada en la intenci贸n para validar continuamente la red, eliminando as铆 la complejidad, las vulnerabilidades y las interrupciones, lo que da como resultado una red segura y resistente. Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo transformar su empresa con Apstra, visite https://apstra.com/