Vehículo Tesla fue inducido a funcionar sin conductor

La revista estadounidense Consumer Reports afirm贸 que uno de sus ingenieros consigui贸 que un Tesla Modelo Y siguiera circulando por una pista de pruebas incluso cuando se levant贸 del asiento del conductor.

El Modelo Y fue burlado para que mantuviera activada su funci贸n de autopiloto manteniendo el cintur贸n de seguridad del conductor abrochado, no abriendo las puertas cuando el ingeniero se traslad贸 al asiento del pasajero delantero y sujetando una cadena con peso alrededor del volante para simular la mano del conductor. El coche se desplaz贸 autom谩ticamente entre las l铆neas blancas del circuito a velocidades de hasta 50 km/h.

Este experimento contrasta con la informaci贸n publicada por Tesla en su sitio web, donde se afirma que la funci贸n Autopilot, o piloto autom谩tico, permite dirigir, acelerar y frenar autom谩ticamente dentro de un carril, pero que tal funcionalidad “requiere la supervisi贸n activa del conductor y no hace que el veh铆culo sea aut贸nomo”.

Consumer Reports dijo que el Modelo Y fue “f谩cilmente enga帽ado” en su prueba y advirti贸 que el escenario “presentar铆a un peligro extremo si se repitiera en las carreteras p煤blicas”.

Jake Fisher, director senior de pruebas de autom贸viles de la revista, que realiz贸 el experimento, coment贸: “El coche subi贸 y baj贸 por la pista, repetidamente, sin notar que no hab铆a nadie en el asiento del conductor, sin notar que no hab铆a nadie tocando el volante, sin notar que no hab铆a ning煤n peso en el asiento. Fue un poco aterrador cuando nos dimos cuenta de lo f谩cil que era burlar las protecciones, que demostramos que eran claramente insuficientes”.

Tesla no respondi贸 inmediatamente a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias PA, que recogi贸 la informaci贸n de Consumer Reports.

Dos hombres murieron el 17 de abril cuando un Tesla Model S se estrell贸 contra un 谩rbol en Texas. La polic铆a cree que nadie estaba en el asiento del conductor cuando se produjo la colisi贸n. El due帽o de Tesla, Elon Musk, escribi贸 en Twitter que “los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el autopiloto no estaba activado”. Y a帽adi贸: “Adem谩s, el piloto autom谩tico est谩ndar requerir铆a l铆neas de carril para girar, que esta v铆a no ten铆a”.

El accidente est谩 siendo investigado por la Administraci贸n Nacional de Seguridad del Tr谩fico en las Carreteras (NHTSA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. En total, se han abierto veintiocho investigaciones sobre accidentes de Tesla, 23 de las cuales siguen activas.