The New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por infracción de copyright

En una acción legal sin precedentes, The New York Times ha interpuesto una demanda contra OpenAI y Microsoft, aduciendo infracción de derechos de autor. Es la primera vez que un medio de comunicación de primer orden emprende acciones legales contra empresas de IA por este tipo de reivindicaciones. El resultado de la demanda podría sentar un precedente importante al determinar la valoración del contenido de las noticias en el desarrollo de grandes modelos lingüísticos y la compensación por su uso previo.

OpenAI expresó su respeto por los derechos de los creadores y propietarios de contenidos, subrayando su compromiso de colaborar en beneficio mutuo en el panorama de la IA. La empresa señaló que sus conversaciones en curso con The New York Times habían sido constructivas y expresó su sorpresa y decepción por la demanda. OpenAI sigue siendo optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo beneficioso, como ha hecho con otros editores. Microsoft, en tanto, aún no comenta la demanda.

Existen varias empresas, entre ellas el conglomerado alemán de medios Axel Springer y Associated Press, que han empezado a firmar acuerdos individuales con empresas de IA. Estos acuerdos suelen consistir en compensar a las organizaciones de noticias por el uso de sus contenidos para entrenar modelos de IA. Esta tendencia refleja el creciente interés de otros titulares de derechos de autor, como empresas musicales, autores y cómicos, que han emprendido acciones legales similares contra empresas de tecnología de IA.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que el uso no autorizado por parte de OpenAI y Microsoft de los contenidos de The Times para desarrollar productos de IA competitivos socava la misión periodística del periódico. El Times alega que estas empresas copiaron ampliamente contenidos de diversas fuentes, con especial atención a su propio material, explotando de hecho la importante inversión de The Times en periodismo sin autorización ni compensación.

La demanda detalla el análisis realizado por The Times de los datos de los rastreadores de la web utilizados por las empresas de IA para entrenar sus algoritmos. El periódico deduce de este análisis que su contenido se ha utilizado de forma desproporcionada para desarrollar modelos de IA. Aunque The Times no ha especificado una cantidad monetaria en concepto de daños y perjuicios, busca una compensación sustancial, que podría ascender a miles de millones de dólares, por la supuesta infracción.

En la última década, los editores de noticias han abogado por la protección jurídica frente a las empresas tecnológicas que utilizan sus contenidos para las redes sociales y los motores de búsqueda. La aparición de la IA ha intensificado estos esfuerzos, y los ejecutivos de los medios de comunicación se oponen a la extracción de sus contenidos sin licencia en virtud de la legislación vigente sobre derechos de autor. Existe la preocupación de que, sin las salvaguardias adecuadas, las empresas de IA puedan suponer una amenaza existencial a largo plazo tanto para la industria de la IA como para las redacciones.

A la complejidad de esta batalla legal se añade el interés simultáneo de la industria periodística por explorar la tecnología de IA. El propio New York Times nombró recientemente un director editorial para iniciativas de IA.

El doble enfoque del New York Times con respecto a la tecnología de inteligencia artificial (demandar a OpenAI y Microsoft por supuesta infracción de derechos de autor y, al mismo tiempo, nombrar un director editorial para iniciativas de IA) refleja la compleja y cambiante relación entre los medios tradicionales y las tecnologías emergentes. Por un lado, la demanda subraya la preocupación por el uso no autorizado de contenidos periodísticos en el entrenamiento de modelos de IA, subrayando la necesidad de marcos legales que protejan los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, el compromiso del Times con la IA a través de su nombramiento editorial indica un reconocimiento del potencial de la tecnología para revolucionar la industria del periodismo. Esta doble postura ilustra el reto con matices al que se enfrentan las organizaciones de noticias: salvaguardar sus contenidos y su propiedad intelectual al tiempo que se adaptan y aprovechan el poder transformador de la tecnología de IA en la era digital.

Ilustración: Imagen de The New York Times creada por Dall-e, tecnología de OpenAI y Microsoft.