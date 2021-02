Opinión | Lograr el crecimiento a través de la adversidad en la Nueva Normalidad

¿Que se necesita para lograr el crecimiento este año, y qué tecnología nos llevará a ello? Si en 2020 se trataba de sobrevivir y adaptarse a las nuevas y duras realidades, en 2021 se trata de predecir y prepararse para la nueva normalidad y lograr el crecimiento en medio de la adversidad. Así lo afirma Jeremiah Caron, director global de investigación y análisis de la consultora independiente Global Data.



“A lo largo del año pasado, en Global Data nos mantuvimos atentos a cómo esta crisis y el impacto económico resultante estaban afectando a empresas de todo tipo, en todos los sectores verticales”, afirma. “También consideramos la intersección con la tecnología. Es interesante ver cuál ha sido el papel de la tecnología y las telecomunicaciones, así como observar su impacto en la empresa.”



Caron afirma que, en retrospectiva, es fácil ver lo poco preparadas que estaban las empresas o los gobiernos para lo ocurrido: “Pero el impacto de COVID en los sectores industriales no fue uniforme”, concluye. “Hubo ciertas industrias que se comportaron bastante bien durante el año. Y otras que no lo hicieron o no pudieron salir bien paradas, por muy bien que hicieran su estrategia. Si consideramos industrias como la automoción, la tecnología e incluso algunas áreas del comercio minorista, la reacción del mercado bursátil a sus perspectivas de futuro es en realidad bastante positiva. En cambio, si nos fijamos en el sector de la construcción, los viajes y el turismo, y el petróleo y el gas, todo es mucho más pesimista”.



Caron cree que si buscamos inspiración en la resistencia y la supervivencia, es importante reconocer cómo la tecnología, en particular la tecnología de red, tuvo un comportamiento heroico durante la crisis de COVID-19: “Lo hizo y lo sigue haciendo junto a la atención sanitaria y los servicios de emergencia, y todas las demás áreas de trabajadores clave”, afirma. “Sabíamos lo importantes que eran estas tecnologías para nuestras vidas, pero ahora realmente ha quedado patente”. Después de algunas expectativas iniciales de un colapso total, nada de eso ocurrió, y todo salió muy bien, así que es un año bastante enriquecedor para estar en esta industria.”





Figura 1 – Invertir para sobrevivir



Entonces, ¿cómo y dónde invierten ahora las empresas para poder avanzar? “La digitalización es realmente esencial para la supervivencia”, concluye. “Si miramos a las empresas de venta al por menor que ya estaban bien encaminadas hacia la vía digital con su forma de interactuar con los clientes, vemos que les va bastante bien. Pero las que se basan en estructuras tradicionales están fracasando estrepitosamente”. Acelerar el impulso digital como empresa, sea cual sea el negocio, ha dado en el clavo, tanto para el apoyo a los clientes como para el personal. ¿Cómo se maneja a los trabajadores remotos y se mantiene el negocio funcionando, se mantiene a todo el mundo motivado, se mantiene el motor en marcha? Hemos visto cómo se posponen las iniciativas a largo plazo y los proyectos de transformación basados en software”.



Global Data encuestó a las empresas para saber en qué piensan gastar menos y en qué piensan gastar más. Los grandes aumentos se produjeron en movilidad, computación en la nube, comunicaciones y colaboraciones y seguridad. Todos ellos se consideraron esenciales para sobrevivir y prosperar en el futuro.





Figura 2 – Inversión en tecnologías disruptivas



“Veremos un mayor uso de la tecnología disruptiva”, predice Caron. “A medida que las empresas repriorizan y piensan en qué van a gastar su dinero, es obvio que hay que mejorar la eficiencia operativa: hacer que los procesos de negocio funcionen mejor, recortar costes y permitir una menor intervención humana en los procesos. Encontramos un aumento de las prioridades en torno a cosas como la IA, el aprendizaje automático, la automatización y el IoT, lo cual es lógico. Veremos si estas áreas explotan en 2021, como muchos esperan que lo hagan.”



Para ayudar a evaluar esta posibilidad, Caron pidió a un panel de destacados expertos en tecnología su opinión. Adhir Mattu es director de información del fabricante de chips Marvell Semiconductor. Dice que durante los últimos tres o cuatro años la empresa ha estado en un viaje de transformación: “Pero al llegar el COVID, empezamos a prestar atención a cosas como la salud y la seguridad de los empleados. Trabajando estrechamente con nuestros equipos de ingeniería y de recursos humanos, queríamos asegurarnos de que se atendía a este aspecto y de que era nuestra máxima prioridad”.



La siguiente prioridad, dice, era garantizar que los empleados colaboraran entre sí, que fueran capaces de funcionar no sólo en el trabajo operativo básico, sino también de llevar a cabo iniciativas clave: “Ahora seguimos invirtiendo en esas herramientas de colaboración y productividad, pero de forma acelerada”, afirma. “En algunas áreas, por ejemplo el ancho de banda de la red, hemos acelerado el despliegue de plataformas de chat como forma de garantizar que todo el mundo se sienta conectado, capacitado y capaz de trabajar eficientemente en conjunto”.



Ron Abreu es Director Global de TI de SWM International, una empresa que participa en diversos mercados, especialmente en el de los plásticos y el papel. Dice que su prioridad ha sido cómo integrar y comunicar mejor entre los diferentes sitios, y mantener los desarrollos de fabricación mientras se está bajo restricciones de viaje: “Hemos empezado a recurrir a la realidad aumentada para poder comunicarnos mejor de un sitio a otro”, afirma. “Nuestros ingenieros pueden permanecer conectados mientras cambiamos las líneas de producción de un lugar a otro”.



Añade que la seguridad ha sido un gran foco de atención con tanta gente trabajando desde casa en redes y dispositivos personales: “También hemos adoptado la analítica operativa, para ayudar a mucha de la automatización en la primera línea”, concluye.



Pathmal Gunawardana, director de América del operador de redes líder TATA Communications, cree que es un buen momento para hacer preguntas sobre las diversas iniciativas en las que se ha participado en los últimos seis meses, ahora que nos dirigimos a la fase posterior a la pandemia. ¿Cuánto ha habido de hoja de ruta y cuánto de corrección del rumbo?

Mattu, de Marvell Semiconductor, dijo que la empresa definió una hoja de ruta de transformación hace unos tres años, lo que le ayudó a sortear gran parte de la disrupción, y ahora está invirtiendo según un calendario: “Hemos acelerado la plataforma que pretendemos utilizar como centro de colaboración”, dijo. “Y para garantizar la conectividad desde casa, hemos mejorado el ancho de banda de la red. Ahora estamos buscando más automatización y nuestra iniciativa de Automatización de Procesos Robóticos, que nos está saliendo bien.”



Abreu, de SWM Intl, dijo que también está acelerando las oportunidades de RPA y tratando de automatizar algunas tareas mundanas con el fin de liberar a la gente para centrarse más en los procesos y actividades de valor añadido.



Kevin Deierling, vicepresidente senior de NVIDIA, coincide en que el tema candente del momento es la aceleración de la transformación digital: “Microsoft ha dicho que tres años de transformación digital ocurrieron en tres meses después de COVID”, señala. “Pero ha sido muy desigual, y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas han sufrido por ese lado. Donde sí se ha producido la automatización y la seguridad y las inversiones en infraestructura de centros de datos es en el área de la nube y la nube pública. Creo que veremos que las cosas se normalizan y todo el mundo se mueve en la dirección de la automatización y la analítica y la IA.”



Steve Berez es socio de Bain & Company, una consultora de gestión líder con sede en Boston. Cree que hay demasiadas empresas que siguen viendo la transformación como un foco de costes, y algo que hay que minimizar cuando los tiempos son difíciles: “Deberían estar viendo la tecnología como el mejor enfoque para ahorrar dinero en todas sus funciones, utilizando la automatización avanzada”, señala. “También se trata de poder servir a los clientes de forma más eficaz. Todo esto significa que algunas empresas han sido capaces de responder mejor a las necesidades cambiantes que otras. En realidad, muchas empresas no han hecho un buen trabajo ayudando a sus empleados a trabajar a distancia o a responder a las necesidades de sus clientes o a cambiar a los canales online. La situación ha sido bastante desigual. Aunque muchas empresas han aumentado o mantenido su gasto en tecnología, gran parte de éste ha sido sólo un gasto táctico para permitir el trabajo a distancia o aumentar la capacidad de las transacciones digitales, y no se ha tratado de mejoras más estratégicas o de ayudar a los clientes a afrontar mejor las circunstancias cambiantes”.



Cuando se trata de cambiar las prioridades tecnológicas, Gunawardana, de TATA Communications, dice que ha visto a los clientes empresariales pasar por tres fases: “La primera fue ‘reaccionar’. Luego vino la fase de recuperación. Y luego la fase de restauración. Yo diría que ahora mismo estamos en la fase de recuperación o restauración, contemplando cómo va a ser ese mundo pospandémico. Creo que tenemos una buena idea de hacia dónde está evolucionando esto: hacia la automatización, la IA, el ML. Todas estas tecnologías están pasando a primer plano. Vemos a los CIOs construyendo plataformas, construyendo aplicaciones, moviéndose a la nube, automatizando los flujos de trabajo, mejorando la seguridad. Ahora todos estamos acelerando las hojas de ruta, logrando el crecimiento a través de la adversidad.”



Mientras tanto, Berez, de Bain, dice que ve que las empresas gastan demasiado tiempo y energía tratando de predecir lo impredecible y construyendo planes detallados en torno a esas predicciones poco fiables: “Luego, cuando llega una pandemia, o hay malestar social o una recesión, les resulta muy difícil ajustar sus inversiones. Un mejor enfoque es crear una capacidad tecnológica ágil que sea capaz de pivotar rápidamente, basándose en cualquier tipo de choque externo o cualquier cambio en las necesidades del cliente”.



Deierling, de NVIDIA, está convencido de que estamos inmersos en un vendaval de destrucción creativa de Schumpeter: “Es una teoría económica que realmente resuena en estos momentos, en los que se están destruyendo empresas y surgiendo nuevos negocios y nuevas capacidades”, afirma. “Es realmente importante que las empresas entiendan esto y empiecen a ver la IA como algo fundamental. Todas las empresas se convertirán en negocios de IA porque las que no lo hagan fracasarán”. La analítica, la robótica, el 5G, el IoT, toda esta noción de una Nube Privada segura, las inversiones en redes y seguridad y la automatización, esas están aquí para quedarse.”



Mattu, de Marvell Semiconductor, dice que para satisfacer esta demanda, la empresa ha trasladado muchas cargas de trabajo a la nube: “En los próximos dos años, no quiero ningún hardware on prem. Todo se convertirá en software gestionado”.

Gunawardana, de TATA Communications, tuvo la última palabra: “Creo que los mensajes clave subyacentes son muy consistentes en todos los ámbitos”, concluye. “Necesitamos agilidad para impulsar la aceleración y la adopción de tecnología innovadora de próxima generación. Estamos adoptando la IA en muchas áreas de nuestra cartera. Nos estamos preguntando cosas como la forma de detener los ataques DDoS aprendiendo de los casos de uso anteriores. ¿Cómo se aplica la IA para evitarlo en el futuro? ¿Cómo se puede automatizar todo lo posible para mejorar la experiencia de seguridad del usuario final?

En el caso de los que trasladan las aplicaciones a la nube, ¿cómo podemos, como proveedores de servicios, atender las necesidades de los clientes para automatizar todos esos flujos de trabajo? ¿Cómo aplicamos la IA y el ML en esos escenarios?”

Por Guy Matthews, editor de NetReporter