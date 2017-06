Nuevo portaviones opera con Windows XP

El flamante portaviones HMS Queen Elizabeth utiliza el mismo sistema operativo que hizo posible la instalación y propagación del ransomware WannaCry en el servicio británico de salud pública NHS.

El portaviones, que ha requerido una inversión de 3,5 mil millones de libras esterlinas, es la nave más poderosa jamás construida para la Marina británica, escribe el periódico The Guardian el 27 de junio.

A pesar del considerable riesgo que implica utilizar Windows XP, oficiales consultados por The Guardian habrían insistido en que la nave está preparada para defenderse contra ciberataques y que incluso cuenta con un grupo de especialistas en seguridad informática a bordo.

“Durante una presentación del portaviones hubo pantallas donde se vio el obsoleto sistema operativo Windows XP, lanzado por Microsoft en 2001. Este fue el sistema operativo al que estuvo dirigido WannaCry en mayo pasado, que inutilizó servicios de NHS y de compañías en todo el mundo“, escribe The Guardian.

Mark Deller, comandante de aire en el Queen Elizabeth, declaró a la publicación: “El barco está bien diseñado y en la cadena de adquisiciones se ha procurado que sea menos susceptible a los ciberataques. Si nos comparamos con el NHS, que compra computadoras estándar, imagino que somos mejores. Es más apropiado compararnos con la NASA que con NHS. Si los chinos quieren inundar el mercado con un artilugio en el que invierten 30 millones de libras, uno de ellos eventualmente llegará a la cadena de compras de la Defensa. Tenemos gente que constantemente está atenta a estas cosas. Cuando compras un barco, no lo compras hoy, sino lo compraste hace 20 años. Por ende, lo que anotamos en las especificaciones es probablemente lo que era bueno entonces. En realidad, siempre diseñamos con capacidad extra, por lo que siempre tendremos la posibilidad de modificar y actualizar. Respecto de lo que has visto en las fotografías, pienso que probablemente verás que estaremos actualizando a lo que sea decidamos en el momento oportuno. Incluso ya podría haber sucedido, pero no puedo decírtelo”.

Nick Leeson, comandante a cargo de operaciones bélicas, comentó a The Guardian que el portaviones está preparado para defenderse de ataques cibernéticos.

Un total de 10.000 personas participaron en la fabricación del barco en distintos astilleros del Reino Unido. La nave fue ensamblada en Rosyth, desde donde estos días ha iniciado las pruebas inaugurales. Más información sobre el portaviones Queen Elizabeth en Wikipedia.

Fotografía: Defense Images vía Flickr, con licencia de Creative Commons.