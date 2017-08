Nominaciones abiertas para la Edición 2017 de los Premios a la Innovación en IoT & Cloud

Hay siete categorías de premios

1. Start-ups más atractivas, o “hot”:

Hot Start-up – Cloud/Centros de Datos

Hot Start-up – IoT

Hot Start-Up – Ciberseguridad

2. Líderes en innovación:

Líder en Innovación – Cloud /Catacentre

Líder en Innovación – IoT

Líder en Innovación – Ciberseguridad

Líder en innovación – IA

Start-ups más atractivas, con una final en el “tanque de los tiburones”:

Las tres categorías de premios para las start-ups más atractivas corresponden a empresas pre-OPI; es decir, empresas preparándose para una ronda inicial de financiación. La primera ronda será decidida por un panel de jueces representantes de medios de comunicación, entre ellos Diario TI, y analistas.

Los finalistas de las categorías Hot Start-Up serán invitados a hacer una breve presentación, de tipo elevator pitch, en una final de estilo “tanque de tiburones”, ante un jurado integrado por inversores de capital de riesgo e inversores privados, empresarios y líderes de la industria TI. Las presentaciones serán hechas frente a una audiencia internacional de periodistas y expertos asistentes a la Cumbre Global de NetEvents para Medios y Analistas, a realizarse en San José, California, EE.UU. el 28 de septiembre de 2017.

Líderes en innovación:

Las cuatro categorías de premios Líder en Innovación han sido creadas para compañías establecidas que ofrezcan productos y/o servicios innovadores en las áreas de Cloud/Datacenter; IoT; Ciberseguridad o/e IA, y que sean reconocidos por su condición de líderes de la industria y que estén allanando el camino en sus respectivas áreas de actividad.

Una oportunidad extraordinaria

Mark Fox, CEO de NetEvents, comenta que “los Premios NetEvents 2017 a la Innovación en IoT y la Nube ofrecen una oportunidad extraordinaria, especialmente para start-ups, de obtener reconocimiento a través de toda la industria de las TI, ante una audiencia global integrada por ejecutivos de alto nivel, inversores y medios especializados”.

Las candidaturas son evaluadas por un panel independiente integrado por prestigiosos jueces, incluyendo profesionales de las TI, gurús de la industria, la comunidad de inversores en tecnología incluyendo inversores de Silicon Valley, así como los medios tecnológicos más destacados del mundo y analistas de la industria.

La fecha límite para envío de candidaturas es el 18 de agosto.

Algunos de los ganadores anteriores:

Andy Bechtolsheim

Cofundador de Arista Networks

Stuart McClure

Fundador, Cylance

Martin Casado

Andreesson Horowitz (en VMware al obtener el premio)

Premiación

La ceremonia de premiación será realizada durante una cena de gala el jueves 28 de septiembre de 2017 en Dolce Hayes Mansion in San José, California, EE.UU., al concluir la Cumbre Global de NetEvents para Medios y Analistas. Asistirán más de 50 representantes de la prensa tecnológica internacional y analistas de todo el mundo.

Recaudación

Hasta ahora, NetEvents ha recaudado US$ 100.000 en su programa de premios a la innovación tecnológica. El 100% de los fondos obtenidos mediante la tarifa de nominación (US$ 275) es destinado a proyectos de beneficencia. Este año se beneficiarán de la iniciativa Unicef, The Prostate Cancer Research Project y STEM.