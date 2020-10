Mozilla teme convertirse en daño colateral del proceso contra Google

Mozilla Corporation es uno de los competidores de Google en el mercado de navegadores. Al mismo tiempo, la existencia de la empresa depende casi totalmente de los ingresos del contrato que 茅sta tiene con el gigante de las b煤squedas. En 2014, Mozilla intent贸 reducir esta dependencia eligiendo Yahoo como su servicio de b煤squeda predeterminado en Firefox, pero se vio en la necesidad de volver a Google tres a帽os despu茅s. La “calidad de las b煤squedas” fue parte del razonamiento.

Probablemente haya pocos otros servicios de b煤squeda que tengan la capacidad de pagar a Mozilla cientos de millones de d贸lares al a帽o por ser el servicio de b煤squeda est谩ndar en Firefox.

Precisamente esta relaci贸n entre Google Mozilla ha sido citada como ejemplo de monopolizaci贸n en la demanda antimonopolio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso esta semana contra Google. Mozilla ahora teme que la demanda contra Google resulte en que los ingresos de la compa帽铆a se vean afectados.

En un art铆culo publicado en su blog, Mozilla escribe que las empresas peque帽as e independientes, como ella misma, prosperan al innovar y ofrecer a los usuarios funciones y servicios l铆deres en la industria en 谩reas como la b煤squeda.

“El resultado final de un caso antimonopolio no debe causar da帽os no intencionales precisamente a aquellas organizaciones, como Mozilla, que est谩n mejor posicionadas para promover la competencia y proteger los intereses de los consumidores en la web”, escribe la empresa, agregando que los da帽os colaterales a los innovadores menores al aplicarse las eventuales sanciones ser谩n desfavorables para todo el sistema, sin ning煤n beneficio relevante para los consumidores. Mozilla observa adem谩s que esta no es la forma de “reparar el sector de alta tecnolog铆a”. En cambio, sugiere que las medidas tengan presente el ecosistema como un todo, permitiendo as铆 el crecimiento de la competencia y la capacidad de elegir, en beneficio de los consumidores.

El art铆culo tambi茅n recuerda que los or铆genes de Mozilla est谩n estrechamente relacionados con el principal caso anterior de antimonopolio tecnol贸gico en Estados Unidos; es decir, Microsoft vs. Departamento de Justicia de EE. UU. En mayo de 1998 se inici贸 un proceso que tomar铆a una d茅cada completa, en que se acusaba a Microsoft de explotaci贸n ilegal de una situaci贸n de monopolio en el mercado de PC, al no permitir la desinstalaci贸n de Internet Explorer.