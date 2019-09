Mellanox anuncia soluciones de soporte para SONiC – el sistema operativo de código abierto para redes

Mellanox se convierte en el primer proveedor en ofrecer soporte completo para SONiC junto con una cartera ampliada de OCP SmartNICs para simplificar las redes abiertas en los centros de datos empresariales, de telecomunicaciones y de cloud.

Mellanox® Technologies, Ltd. (NASDAQ: MLNX), proveedor líder de soluciones de interconexión de extremo a extremo de alto rendimiento para servidores de centros de datos y sistemas de almacenamiento, anunció el 25 de septiembre soluciones de soporte al cliente ASIC-to-Protocol (A2P) para el Sistema Operativo de Red SONiC (NOS) en conmutadores Mellanox Spectrum.

SONiC-Software for Open Networking in the Cloud-es un NOS de código abierto para conmutadores Ethernet, inicialmente diseñado por Microsoft para ejecutar Microsoft Azure y que ahora es un proyecto comunitario del Open Compute Project (OCP). SONiC se basa en la API Switch Abstraction Interface (SAI) y disgrega el software tradicional de conmutación monolítica en componentes ágiles, basados en microservicios y en contenedores. Este modelo acelera la innovación dentro del NOS y del centro de datos al evitar la dependencia de proveedores y simplificar la programabilidad de los conmutadores, lo que permite a los operadores de red elegir las mejores plataformas de conmutación de su clase. SONiC ofrece un conjunto completo de funciones de red -como BGP, ECMP, VXLAN, IPv6 y RDMA- que se han implementado y reforzado en la producción en algunos de los centros de datos más grandes del mundo.

Mellanox fue pionera en el enfoque Open Ethernet para la desagregación de redes con múltiples familias de conmutadores Ethernet que admiten una amplia gama de sistemas operativos de red abierta, incluido SONiC. Democratizando la automatización y visibilidad de la red a escala web, Mellanox está haciendo que SONiC esté disponible y sea accesible para los proveedores de cloud computing de nivel 2, las empresas de telecomunicaciones y las grandes empresas que deseen adoptar tecnologías de código abierto y aprovechar las inversiones en I+D de los titanes de cloud computing hiperscaler en un entorno de red soportado por los proveedores.

Mellanox, que ya es uno de los principales impulsores de SONiC, anuncia sus propuestas de soporte para los clientes que ejecutan grandes despliegues de SONiC NOS en los conmutadores SN2000 y SN3000 de Mellanox. Mellanox es el primer proveedor de conmutadores en ofrecer contratos completos de soporte A2P tanto para hardware como para software a los clientes que despliegan SONiC en conmutadores Mellanox. Este soporte A2P cubre todos los aspectos del hardware y software del switch, incluyendo el ASIC, SAI, hardware del sistema del switch, NOS y protocolos de red.

Para acelerar los despliegues iniciales de SONiC, Mellanox también está creando kits de inicio de SONiC que van más allá de un simple paquete de componentes. Los kits de inicio de Mellanox SONiC están construidos alrededor de casos de uso probados y verificados con configuraciones de conmutadores de muestra, guías de topología, planes de pruebas y scripts Ansible para simplificar y acelerar las implementaciones. Las soluciones de código abierto vienen con grandes beneficios y requieren el mejor nivel de soporte. Estos kits de inicio de SONiC están diseñados para acelerar la adopción de la automatización de centros de datos de código abierto en la nube y entre los clientes empresariales. El soporte de ASIC a protocolo de Mellanox garantiza la propiedad del soporte por parte de un único proveedor y un tiempo de resolución más rápido para cualquier problema.

Mellanox completa la solución de redes con la capacitación SONiC de clase mundial de la Academia Mellanox, un programa de certificación SONiC para ingenieros de redes que desean dominar las herramientas y operaciones a escala de nube. Los clientes pueden inscribirse en esta formación hoy mismo en Mellanox Academy.

“SONiC es un NOS increíblemente versátil y escalable para el centro de datos, mientras que Open Ethernet es un concepto increíblemente potente”, dijo Amit Katz, Vicepresidente de conmutadores Ethernet de Mellanox Technologies. “Cada semana escuchamos a más clientes que quieren combinar la potencia de SONiC con el mejor interruptor de silicio de su clase en Mellanox Spectrum. Nuestra oferta de soporte única y nuestra amplia experiencia en SONiC lo hacen fácil para los clientes nuevos y existentes de SONiC”.

Yousef Kahlidi, Vicepresidente Corporativo de Azure Networking en Microsoft Corp. dijo: “SONiC ofrece redes en nube escalables y eficientes que ofrecen un NOS optimizado que se ejecuta en una variedad de los mejores switches de su clase. Ofrecer soporte para SONiC en sus switches permite a Mellanox llevar los beneficios de SONiC a un segmento mayor de clientes”.

“Meituan está implementando SONiC en producción porque es un NOS abierto y no propietario que tiene las características y la escala que necesitamos para nuestros centros de datos en nube”, dijo Lei Zheng, Líder del equipo de SONiC en Meituan. “SONiC funciona bien en Mellanox y nos da todas las funciones de visibilidad de red necesarias para operar un centro de datos moderno. Estamos muy entusiasmados de que nuestra próxima implementación de SONiC esté totalmente soportada por una compañía de redes de clase mundial como Mellanox”.

Ampliación de la cartera de SmartNICs Secure Cloud compatibles con OCP

Además, Mellanox presenta hoy nuevos OCP SmartNICs alimentados por ConnectX-6 Dx ASIC y BlueField-2 I/O Processing Unit (IPU), que se unen a la amplia gama de adaptadores OCP de Mellanox de las tarjetas adaptadoras ConnectX-4 Lx y ConnectX-5 OCP 2.0 y OCP 3.0. Los adaptadores de red avanzados de Mellanox permiten una nube más rápida y eficiente, almacenamiento, seguridad, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, transmisión de vídeo y grandes soluciones de datos para clientes de nube, telecomunicaciones y empresas. La cartera de Mellanox OCP SmartNIC ofrece un rendimiento sin precedentes y funciones avanzadas que incluyen Mellanox multi-host®, Mellanox socket-direct® y gestión basada en host, que complementan los conmutadores Mellanox Open Ethernet y amplían el soporte para SONiC.

Mellanox presenta SONiC en conmutadores Spectrum con telemetría acelerada por hardware, y su amplia cartera de SmartNICs OCP en el evento de la Cumbre OCP 2019 en Ámsterdam, el 26 y 27 de septiembre. Visite Mellanox en el stand A14 para conocer las ventajas de las soluciones de red de alto rendimiento de Mellanox, incluidos los SmartNICs programables de factor de forma OCP y los conmutadores Open Ethernet con telemetría de red integrada avanzada.

