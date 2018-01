Maersk e IBM aplicarán tecnología blockchain para digitalizar el comercio global

Maersk e IBM utilizarán tecnología blockchain para elaborar una plataforma de digitalización del comercio global, desarrollada conjuntamente, construida sobre estándares abiertos y diseñada para ser utilizada por todo el ecosistema global naviero. Abordará la necesidad de brindar más transparencia y simplicidad en el movimiento de mercancías a través de las fronteras y las zonas comerciales.

El costo y el tamaño de los ecosistemas de comercio mundiales continúan creciendo en complejidad. Cada año se envían más de $ 4 billones de dólares en productos, y más del 80 por ciento de los bienes que se consumen diariamente, son transportados por la industria de transporte marítimo. Se estima que el costo máximo de la documentación comercial requerida para procesar y administrar muchos de estos bienes alcanza una quinta parte de los costos reales de transporte físico. Según el Foro Económico Mundial, al reducir las barreras dentro de la cadena de suministro internacional, el comercio mundial podría aumentar en casi un 15 por ciento, impulsando las economías y creando empleos.

Las características de blockchain son ideales para grandes redes de los distintos socios. Una tecnología de ledger distribuida; blockchain establece un registro compartido e inmutable de todas las transacciones que tienen lugar dentro de una red y luego permite a las partes autorizadas acceder a datos confiables en tiempo real. Al aplicar la tecnología para digitalizar los procesos de comercio globales, se puede introducir una nueva forma de comando y consentimiento en el flujo de información, lo que permite a múltiples socios comerciales colaborar y establecer una vista única compartida de una transacción sin comprometer detalles, privacidad o confidencialidad.

Maersk, proveedor de logística de contenedores, e IBM, proveedor de tecnología blockchain y soluciones de interoperabilidad y visibilidad de cadenas de suministro para empresas, utilizarán blockchain para potenciar la nueva plataforma, y ​​emplearán otras tecnologías de código abierto basadas en la nube, incluyendo Inteligencia Artificial (IA), Internet of Things (IoT) y analítica, entregados a través de IBM Services, para ayudar a las empresas a mover y rastrear bienes de forma digital a través de fronteras internacionales. Los fabricantes, líneas navieras, promotores de carga, operadores de puertos y terminales, transportistas y autoridades aduaneras, y en última instancia, los consumidores, pueden beneficiarse de estas nuevas tecnologías.

“Esta nueva compañía marca un hito en nuestros esfuerzos estratégicos para impulsar la digitalización del comercio global. El potencial de ofrecer una plataforma digital neutra y abierta para intercambiar información de manera segura y sencilla es inmenso, y todos los actores de la cadena de suministro se beneficiarán “, dijo Vincent Clerc, Chief Commercial Officer de Maersk y futuro Chairman of the Board del nuevo Joint Venture. “Al unir nuestro conocimiento del comercio con las capacidades de IBM en tecnología blockchain y en tecnología para empresas, confiamos en que esta nueva compañía pueda marcar una diferencia real en la configuración del futuro del comercio global”.

La plataforma blockchain de IBM permite que cientos de clientes y miles de desarrolladores construyan y escalen redes activas en casos de uso complejos, incluidos pagos transfronterizos, cadenas de suministro e identificación digital.

“Los importantes avances que IBM ha realizado en blockchain han demostrado que esta tecnología puede promover nuevos modelos de negocios y desempeñar un rol destacado en cómo funciona el mundo, mediante la creación de negocios más inteligentes”, dijo Bridget van Kralingen, Senior Vice President de IBM Global Industries, Solutions and Blockchain. “Nuestro Joint Venture con Maersk significa que ahora podemos acelerar la integración de esta emocionante tecnología con los millones de organizaciones que desempeñan roles vitales en una de las redes más complejas e importantes del mundo, la cadena global de suministro. Creemos que Blockchain va a emerger como una solución líder dentro de este mercado, para que las empresas aprovechen nuevas oportunidades económicas”.

IBM y Maersk comenzaron una colaboración en junio de 2016, para construir una nueva tecnología blockchain, basada en la nube. Desde entonces, varias empresas y autoridades han puesto a prueba la plataforma, incluidas DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Port Community System Portbase, Customs Administration of the Netherlands, U.S. Customs and Border Protection.

El Joint Venture ahora permitirá a IBM y Maersk comercializar y escalar sus soluciones a un grupo más amplio de corporaciones globales, muchas de las cuales ya han expresado interés en las capacidades y están explorando formas de utilizar la nueva plataforma, incluyendo: General Motors y Procter and Gamble, para agilizar las complejas cadenas de suministro que operan, además de la compañía promotora de carga y de logística, Agility Logistics, para proporcionar mejores servicios al cliente, como la intermediación de despacho de aduanas.

Adicionalmente, autoridades aduaneras y gubernamentales, incluyendo Aduanas de Singapur y Aduanas de Perú, están explorando la posibilidad de usar la plataforma para facilitar flujos de comercio y optimizar la seguridad de las cadenas de suministro. Los operadores de terminales globales APM Terminals y PSA International para enriquecer la colaboración portuaria y mejorar la planificación de terminales. Con el apoyo de la Guangdong Inspection and Quarantine Bureau, conectando a su Sistema de Trazabilidad de Calidad Global para productos de importación y exportación, la plataforma también vinculará a los usuarios con importantes corredores comerciales dentro y fuera de China.

Para abordar las necesidades específicas de la industria, Maersk e IBM también están estableciendo un consejo de asesores expertos en la industria para ayudar a optimizar aún más la plataforma y los servicios, proporcionar orientación y retro-alimentación sobre factores importantes de la industria e impulsar estándares abiertos.

Maersk e IBM han nombrado a Michael J. White, ex Presidente de Maersk Line en Norteamérica, como CEO de la nueva compañía. Comentando acerca de ello, dijo: “Hoy en día, se desperdicia una gran cantidad de recursos debido a procesos manuales ineficientes y predispuestos a errores. Las pruebas confirmaron nuestras expectativas de que, en toda la industria, existe una demanda considerable para obtener mejoras y oportunidades de eficiencia derivadas de la agilización y estandarización de los flujos de información mediante el uso de soluciones digitales. Nuestra ambición es aplicar estos aprendizajes para establecer una plataforma totalmente abierta en la que todos los participantes de la cadena de suministro global puedan participar y obtener un valor significativo. Esperamos seguir ampliando nuestro ecosistema de socios a medida que avanzamos hacia una solución global”.

Inicialmente, la nueva compañía planea comercializar dos capacidades principales, destinadas a digitalizar la cadena integral de suministro global.

Una red de información naviera proporcionará visibilidad de la cadena integral de suministro para permitir que todos los actores involucrados en la gestión de la cadena de suministro puedan intercambiar información sobre eventos de envío en tiempo real de manera segura y sin interrupciones.

Paperless Trade (comercio sin papel) digitalizará y automatizará las gestiones documentarias al permitir que los usuarios finales envíen, validen y aprueben documentos de forma segura, a través de los límites de la organización, lo que finalmente ayudará a reducir el tiempo y el costo de despacho y el movimiento de carga. Los smart contracts basados ​​en Blockchain aseguran que todas las aprobaciones requeridas estén conformes, lo que ayudará a acelerar las aprobaciones y reducir los errores. Tras la aprobación regulatoria, se espera que las soluciones del Joint Venture estén disponibles en un plazo de seis meses.

