La compra de Github por parte de Microsoft no ha frenado el interés por la plataforma

El número de usuarios y de proyectos ha aumentado considerablemente y la migración hacia GitLab ya no despierta el mismo interés.

Poco tiempo después de que Microsoft anunciara en junio la compra de Github, su competidor GitLab daba cuenta de un fuerte incremento en el número de proyectos que estaban siendo migrados. En el momento más intenso se registraron 13.000 traslados de proyectos o repositorios por hora.

Sin embargo, la impresión que lo anterior podía sugerir, en el sentido que se trataba de una tendencia incremental y permanente, ha quedado desvirtuada en las estadísticas. Según un informe publicado por GitHub, denominado The State of the Octoverse 2018, la migración masiva no fue duradera, ni tampoco tuvo un impacto relevante.

Con todo, cabe tener presente que el informe no considera el mes de junio y semanas siguientes de manera separada, sino cubre 365 días, hasta el 30 de septiembre de este año. El documento indica que GitHub alberga más de 96 millones de repositorios; es decir, 40 millones más que en 2017. De hecho, uno de cada tres repositorios de GitHub han sido creados durante los últimos 12 meses.

Asimismo, el número de desarrolladores y empresas que cuentan con repositorios públicos o privados han aumentado en 40% durante el último año. En el período, el número de desarrolladores y empresas que utilizan GitHub ha experimentado un crecimiento formidable, de más de 8 millones con lo que el número total de desarrolladores actualmente excede los 31 millones. El número de contribuyentes únicos es 1,6 veces superior al año precedente.

El nivel de actividad también es mayúsculo. Desde que GitHub incorporó “pull request 2.0” en 2010, se han abierto más de 200 millones de esos “pull requests”; es decir, potenciales contribuciones de código. Más de una tercera parte de ese total han sido presentados durante el último año.

Interés mundial

Estados Unidos concentra el mayor número de desarrolladores afiliados a GitHub. En los siguientes lugares se ubican China, India, Gran Bretaña y Alemania. La mayor parte del los países del mundo están representados en la plataforma.

Aunque muchos de quienes contribuyen a proyectos de código abierto lo hacen en su tiempo libre, hay muchos que son remunerados por su trabajo. Microsoft es una de las empresas con el mayor número de empleados que aporta a GitHub, con aproximadamente 7.700 personas. Google, en tanto, se apunta con 5.500 personas. Les siguen RedHat con 3300, UC Berkeley con 2.700 e Intel con 2.200.