JASK obtiene financiamiento por 25 millones de dólares para financiar seguridad “post SIEM”

La empresa de inversiones Kleiner Perkins inyectará 25 millones de dólares en JASK para acelerar la adopción de su plataforma de operaciones de seguridad autónoma.

JASK, proveedor de la primera plataforma de centro de operaciones de seguridad autónoma (ASOC) de la industria, ha recaudado 25 millones de dólares en fondos Serie B, aportados por la empresa Kleiner Perkins, en asociación con los primeros inversores, que incluyen Battery Ventures, Dell Technologies Capital, TenEleven Ventures y Vertical Venture Partners, en una ronda de financiamiento que aporta un total de 39 millones de dólares a JASK.

En un comunicado, JASK informa que continuará su enfoque en el desarrollo de plataformas, aumentando a la vez las contrataciones en todos sus departamentos, y ampliando los canales de ventas globales.

Paralelamente, JASK anunció la incorporación de Ted Schlein, socio de Kleiner Perkins, a la junta directiva de la empresa. Al respecto, comenta que Schlein fue el inversor original en Arc Sight, junto a conocidos disruptores industriales como Carbon Black y Mandiant al liderar la inversión de la serie B en JASK. Schlein se reencuentra así con los cofundadores de JASK, Greg Martin y Damian Miller, quien dirigió las operaciones de seguridad en ArcSight después de la adquisición de esta empresa por parte de HP.

“Al contar con uno de los equipos más experimentados en operaciones de seguridad, JASK entendió que el mayor desafío para la ciberseguridad es el talento humano. No hay suficientes personas capacitadas en métodos de ataque para discernir rápidamente una amenaza real de un incidente de bajo riesgo”, comentó Ted Schlein, socio de Kleiner Perkins y uno de los principales inversores internacionales en ciberseguridad.

“A través de la inteligencia artificial avanzada y el aprendizaje automático, JASK libera a los analistas de seguridad de la laboriosa revisión de datos, permitiéndoles así concentrarse en investigar y responder las amenazas más críticas, mejorando la eficiencia y reduciendo la vulnerabilidad de la organización frente a los riesgos”. La misión de JASK es modernizar las operaciones de seguridad mediante la entrega de una plataforma abierta, independiente de los activos, que proporcione información prioritaria sobre amenazas con un flujo de trabajo autónomo que permita determinar qué, dónde, por qué y cómo deben actuar los analistas SOC.

La plataforma JASK ASOC automatiza gran parte del trabajo de los analistas de seguridad de primer nivel, al correlacionar y analizar grandes volúmenes de datos y resumir la información importante a través de JASK Insights TM, notificaciones optimizadas que indican una combinación de eventos o actividades que deberían investigarse.

JASK Insights contiene toda la información en una sola interfaz práctica para acelerar la investigación y los tiempos de respuesta. “En los últimos 20 años, el desafío de examinar el diluvio de alertas ha sido como encontrar la aguja en un pajar”, comentó Greg Martin, CEO y cofundador de JASK, agregando que “los equipos SOC ahora tienen frente a sí una pila de agujas, y su labor es identificar la más puntiaguda. La tecnología ya no puede obstaculizar su trabajo, sino más bien respaldar sus flujos de trabajo y mejorar su eficiencia. Nuestra financiación de la Serie B y nuestra asociación con Ted y Kleiner Perkins nos ayudarán a acelerar la misión que nos hemos propuesto, de ofrecer esta tecnología”.

El equipo gerencial de JASK reúne décadas de experiencia en la solución de problemas SOC en ArcSight, Carbon Black, Cylance, Netflix, Cloudera y la comunidad de contrainteligencia de Estados Unidos. Aplicar esta experiencia y comprender cómo funcionan los equipos SOC hace posible para el equipo aprovechar la automatización donde sea posible para optimizar los flujos de trabajo de los analistas y mejorar la eficiencia humana. Utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático, la plataforma JASK ASOC está diseñada para absorber grandes volúmenes de datos de manera inteligente para reducir los costos y las demandas de ancho de banda propios de modelos obsoletos de almacenamiento de datos SIEM, agregando contexto importante de todos los detectores de ataque, usuarios, dispositivos, redes, aplicaciones e integraciones de terceros.

JASK fue fundada en 2015 y tiene sedes duales en San Francisco, California y Austin, Texas. Más información en el sitio de la empresa.

Fotografía: Tech chief JJ Guy (ex-Carbon Black), CEO Greg Martin (ex-Anomali and ArcSight), and VP of engineering Rob Fry (ex-Netflix).