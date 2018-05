Greg Fitzgerald, gurú del marketing en ciberseguridad, es nombrado CMO en JASK

JASK, proveedor de la primera plataforma ASOC (Autonomous Security Operations Center) basado en inteligencia artificial, ha nombrado a Greg “Fitz” Fitzgerald chief marketing officer (CMO).

Fitzgerald asume con ello la responsabilidad por elaborar y ejecutar la estrategia global de JASK para su marca, como asimismo generar demanda y adopción de la plataforma de inteligencia artificial de la empresa.

Fitzgerald aporta a JASK su trayectoria y experiencia de más de 25 años en empresas líder, siendo la más reciente de ellas su desempeño como COO de Javelin Networks. Previo a ello, fue uno de los ejecutivos fundadores y CMO de Cylance, empresa que en sólo cuatro años avanzó de idea a 1000 empleados, consolidando un crecimiento récord con sus soluciones de inteligencia artificial (IA) para protección y detección de amenazas para endpoints. Cylance transformó a la industria antivirus gracias a la IA y el aprendizaje automático. Las innovadoras ideas de Fitzgerald para diferenciación competitiva, reconocimiento de marca y expansión global fueron clave para tal éxito.

“Las capacidades de Greg como comunicador, sumadas a sus conocimientos y liderazgo, producto de años en startups y empresas cotizadas en bolsa, lo convierten en el mejor candidato para unirse al equipo de JASK y a su labor disruptiva en un mercado heredado, que ahora será sustituido por uno nuevo, dirigido a las operaciones autónomas de seguridad”, comentó Stuart McClure, CEO y cofundador de Cylance, y miembro de la junta directiva de JASK.

Fitzgerald, experimentado líder en marketing de ciberseguridad, ha ocupado cargos de CMO donde aceleró la presencia en el mercado y crecimiento de Fortinet, Sourcefire (posteriormente adquirida por Cisco) y TippingPoint (adquirida por 3Com y HP). Actualmente es consejero integrante de la junta directiva de Cylance, HYPR, Javelin Networks y Trustgrid, como asimismo presidente del directorio de Cyberforce Security, MSSP (managed security service provider) global. Asimismo, es integrante de las juntas directivas de Reconstructing Hope (reconstruyendo la esperanza) y Knights of the Austin Symphony (caballeros de la orquesta simfónica de Austin).

“He tenido el privilegio de poder establecer mercados para algunas de las principales empresas de ciberseguridad, decididas a resolver las dificultades que experimentan los equipos de operaciones de seguridad. Después de haber asesorado a JASK durante un año, sé que es el momento perfecto para unirme al equipo, para así apalancar tecnologías modernas en la automatización de procesos manuales y mejorar la forma en que el empresariado define su ciberdefensa”, comentó Fitzgerald. “Me sumo a una gerencia integrada por algunos de los más prominentes líderes de la industria y el talento más brillante en ciencia de datos e ingeniería. Hago votos por aprovechar nuestro rápido crecimiento, significativa adopción por parte de la industria y expansión internacional”.

El nombramiento de Fitzgerald coincide con la inauguración de la segunda sede de JASK en Estados Unidos. Desde Austin, la empresa se coloca en un ámbito donde ya operan empresas líderes en tecnología y ciberseguridad. JASK, que tambien tiene una sede en San Francisco, operará en Austin con una plantilla de 40 personas, que planea aumentar a 100 para fines de 2018. Fitzgerald se une a la gerencia de JASK en Austin, que incluye al Chief Technology Officer (CTO) J.J. Guy, Vice President of Engineering Rob Fry, Vice President of Sales Brent Thompson, y Vice President of Product Rocky DeStefano.

En 2016, Greg Fitzgerald declaró que, desde una perspectiva de ciberseguridad, “las empresas no han sufrido lo suficiente – y el dolor intenso es parte de la solución“.