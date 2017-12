Inteligencia alemana advierte contra espionaje chino en LinkedIn

Espías chinos estarían utilizando LinkedIn para vigilar a políticos y funcionarios públicos alemanes, posiblemente con el fin de reclutarles como informantes.

La información fue proporcionada por la entidad de inteligencia alemana Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), y reproducida por Reuters, entre otras fuentes.

Más de 10.000 alemanes habrían sido contactados por usuarios fraudulentos de LinkedIn, quienes suplantaron a consultores de recursos humanos, estudiantes, científicos y representantes de grupos de estudio, o think tanks.

La entidad alemana incluso dio a conocer públicamente los nombres de las cuentas fraudulentas. Entre los nombres revelados por BfV figuran «Rachel Li» de la empresa Rise HR, el jefe de proyectos «Alex Li» del Center for Sino-Europe Development Studies y «Laeticia Chen» de China Center of International Politics and Economy.

Reuters escribe que varios de estos sujetos o “perfiles” habrían contactado a diplomáticos y políticos no solo de Alemania, sino también de otros países europeos.

La BBC, en tanto, cita al director de BfV Hans-Georg Maassen, quien declaró: “es un intento a gran escala por infiltrar a parlamentos, ministerios y organismos públicos europeos”.