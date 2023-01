India presenta prototipo de sistema operativo móvil local

BharOS, un nuevo sistema operativo móvil centrado en la seguridad y la privacidad, fue presentado la víspera en la India. La iniciativa constituye un esfuerzo financiado por el gobierno indio para desarrollar un sistema operativo de código abierto inicialmente para su uso en la administración pública.

El proyecto busca promover el uso de tecnologías desarrolladas localmente y disminuir al mismo tiempo la dependencia de sistemas operativos extranjeros en los teléfonos móviles.

Ashwini Vaishnaw, ministro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y Dharmendra Pradhan, ministro de Educación, probaron con éxito BharOS realizando conversaciones de vídeo y audio con un teléfono de marca desconocida.

Sin dar detalles concretos, Pradhan declaró que el sistema operativo es incapaz de lanzar programas maliciosos. Alabó el potencial antimonopolio del nuevo sistema operativo.

Otros participantes en el acto sugirieron que, dado que se puede personalizar, podría ser excelente para su uso por parte del gobierno indio.

Según los funcionarios, BharOS es completamente de código abierto y está basado en Arch Linux con un núcleo personalizado. Fue creado por JandK Operations Private Ltd, una organización sin ánimo de lucro, subsidiaria de la Fundación Madras Pravartak Technologies del Instituto Indio de Tecnología (IIT). El Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) del Gobierno de la India financia el proyecto.

No hay aplicaciones predeterminadas en BharOS (NDA), por lo que los usuarios no se ven obligados a utilizar aplicaciones con las que no estén familiarizados o en las que no confíen. Los usuarios pueden elegir permitir que sólo las apps de confianza accedan a funciones o datos específicos de su smartphone, lo que les da más control sobre los derechos que tienen las apps en su dispositivo.

BharOS aún no está listo para la producción, y sus desarrolladores están concentrando sus esfuerzos en grupos cerrados de usuarios y en la colaboración con organizaciones gubernamentales y estratégicas. Estas organizaciones requieren un sistema operativo que proteja la transmisión de datos sensibles.

“Hay mucho interés, no sólo por parte de los sectores gubernamentales, sino también del sector comercial. Nos estamos preparando para colaborar con ellos. Como país, estamos buscando un sistema operativo móvil indio seguro. Esto significa simplemente que sólo se ejecuten en él aplicaciones autorizadas. Incluso si el software autorizado tiene un pequeño cambio, el sistema no debe ejecutarlo. Podemos regular el malware y otros actos que comprometen la privacidad y la seguridad con tanta confianza. BharOS puede cargarse en cualquier teléfono comercial si el fabricante proporciona “manuales de desarrollo y algunas funcionalidades. Se trata de transferir toda una pila segura en un teléfono móvil, no sólo un sistema operativo”, declaró el catedrático V. Kamakoti, director del IIT de Madrás, a la publicación Livemint.