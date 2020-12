IBM lanza nuevos servicios de ciberseguridad cuántica

Los datos y su seguridad son y seguir谩n siendo activos importantes para las empresas y los consumidores en la era de la computaci贸n cu谩ntica. IBM acaba de anunciar una serie de servicios y tecnolog铆as en la nube que ayudar谩n a proteger los datos alojados en el entorno cloud y a que est茅n preparados para futuras ciberamenazas cu谩nticas. Estos servicios y tecnolog铆as incluyen nuevas capacidades como:聽

Quantum Safe Cryptography Support 聽(soporte en criptograf铆a cu谩ntica segura): mediante el uso de tecnolog铆a de c贸digo abierto, este servicio mejora los est谩ndares utilizados para transmitir datos entre la empresa y la nube, ayudando a asegurar esa informaci贸n mediante el uso de un algoritmo de seguridad cu谩ntica.聽

聽(soporte en criptograf铆a cu谩ntica segura): mediante el uso de tecnolog铆a de c贸digo abierto, este servicio mejora los est谩ndares utilizados para transmitir datos entre la empresa y la nube, ayudando a asegurar esa informaci贸n mediante el uso de un algoritmo de seguridad cu谩ntica.聽 Extended IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services聽(Servicios de cifrado Hyper Protect en IBM Cloud): estas nuevas capacidades mejoran la privacidad de los datos en las aplicaciones en la nube. La informaci贸n enviada a trav茅s de la red a las aplicaciones en la nube y los datos sensibles 鈥揷omo las de una tarjeta de cr茅dito-, se almacenan en una base de datos que puede ser encriptada a nivel de aplicaci贸n con la capacidad 鈥淜eep Your Own Key鈥 (KYOK), la protecci贸n de cifrado de claves criptogr谩ficas con el m谩s alto nivel de la industria.聽

“A medida que crece nuestra dependencia de los datos en la era de la nube h铆brida y avanzan las capacidades de computaci贸n cu谩ntica, la necesidad de privacidad de los datos es cada vez m谩s cr铆tica, por lo que estamos ofreciendo nuevas tecnolog铆as para ayudar a las empresas a proteger los datos existentes y ayudar a protegerse contra las amenazas futuras”, ha apuntado Hillery Hunter, vicepresidente y director de Tecnolog铆a de IBM Cloud. “La seguridad y el cumplimiento siguen siendo una prioridad para IBM Cloud mientras continuamos invirtiendo en computaci贸n confidencial y nuestras capacidades de encriptaci贸n l铆deres para ayudar a las empresas de todo tipo -especialmente aquellas en industrias altamente reguladas- a mantener los datos seguros”.

Prepararse para futuras amenazas con el soporte de criptograf铆a cu谩ntica segura

Mientras que la computaci贸n cu谩ntica tiene como objetivo resolver problemas complejos que ni siquiera los superordenadores m谩s poderosos del mundo pueden abordar, puede suponer una amenaza al tener la capacidad de romper r谩pidamente los algoritmos de cifrado, exponiendo los datos sensibles. Para mitigar estos riesgos, IBM ha desarrollado una agenda estrat茅gica para ayudar a proteger la seguridad a largo plazo de sus plataformas y servicios. Esta agenda incluye la investigaci贸n, el desarrollo y la estandarizaci贸n de los principales algoritmos de criptograf铆a cu谩ntica como herramientas de c贸digo abierto, como CRYSTALS y OpenQuantumSafe. Tambi茅n incluye la gesti贸n, las herramientas y la tecnolog铆a para apoyar a los clientes en su viaje hacia un futuro m谩s seguro.

Como parte de este plan, IBM est谩 aporta capacidades de encriptaci贸n聽desarrolladas por investigadores en criptograf铆a para ayudar a los clientes a proteger sus datos en la nube de IBM con un enfoque de criptograf铆a cu谩ntica segura. Esas capacidades est谩n concebidas para ayudar a las empresas a prepararse para las amenazas futuras y que pueden ser 煤tiles contra los ciberdelincuentes, que en la actualidad recopilan datos cifrados para descifrarlos m谩s adelante.聽

Para proteger el encriptado en la era de la computaci贸n cu谩ntica, IBM ha presentado una nueva caracter铆stica en su servicio basado en la nube IBM Key Protect, que gestiona el ciclo de vida de las claves de cifrado que se utilizan en IBM Cloud o en las aplicaciones creadas por el cliente. Con esta novedad, se puede utilizar una conexi贸n de seguridad en la capa de transporte (TLS) habilitada para la criptograf铆a cu谩ntica, lo que ayuda a proteger los datos durante la gesti贸n del ciclo de vida de las claves.

Asimismo, IBM Cloud tambi茅n est谩 a帽adiendo capacidades de apoyo a la criptograf铆a de seguridad cu谩ntica para permitir las transacciones de las aplicaciones. Cuando las aplicaciones nativas en contenedores de la nube se ejecutan en Red Hat OpenShift, en IBM Cloud o en IBM Cloud Kubernetes Services, las conexiones TLS seguras pueden ayudar a las transacciones de las aplicaciones con soporte de criptograf铆a cu谩ntica durante el tr谩nsito de datos y protegerlas de posibles infracciones.

Protecci贸n de datos confidenciales con IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

Las empresas tambi茅n deben mitigar los riesgos de las amenazas externas e internas, as铆 como abordar el cumplimiento de la normativa. En este sentido, IBM Cloud ofrece nuevas funciones para ayudar a asegurar las transacciones de las aplicaciones y los datos sensibles utilizando los servicios de cifrado de IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services. Estos ofrecen el nivel m谩s alto de protecci贸n de cifrado de claves criptogr谩ficas de la industria al proporcionar a los clientes la capacidad de “conservar su propia clave” (KYOK). Construido sobre hardware con certificaci贸n FIPS-140-2 Nivel 4 -el nivel m谩s alto de seguridad ofrecido por cualquier proveedor de nube en la industria para m贸dulos criptogr谩ficos- permite a los clientes tener un control exclusivo de la clave, y por lo tanto la autoridad sobre los datos y las cargas de trabajo protegidas por las mismas.

Esta funci贸n est谩 dise帽ada para aquellas transacciones en aplicaciones en las que se necesita una criptograf铆a m谩s avanzada. Con este servicio los clientes de IBM Cloud pueden mantener sus claves privadas protegidas dentro del m贸dulo de seguridad del hardware de la nube mientras descargan TLS a IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services para ayudar a establecer una conexi贸n segura con el servidor web. Tambi茅n pueden lograr la encriptaci贸n de datos sensibles a nivel de aplicaci贸n, como el n煤mero de una tarjeta de cr茅dito, antes de que se almacenen en un sistema de base de datos.

Cumpliendo con las demandas de seguridad de las industrias altamente reguladas

IBM ha estado invirtiendo en tecnolog铆as de computaci贸n confidencial durante m谩s de una d茅cada y hoy en d铆a ofrece estas soluciones para ayudar a los clientes a proteger sus datos, las aplicaciones y los procesos. De hecho, IBM sigue colaborando con sus hom贸logos de la industria para seguir avanzando en las iniciativas de estandarizaci贸n, a la par que fomenta su compromiso con la seguridad y el cumplimiento. Por ejemplo, las mejores pr谩cticas de seguridad en IBM Cloud est谩n ahora disponibles como un punto de referencia del Center for Internet Security (CIS) Foundations para IBM Cloud, y los cript贸grafos de IBM Research son colaboradores clave en los algoritmos QSC que est谩n preseleccionados por el National Institute of Standards and Technology (NIST).

