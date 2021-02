IBM adopta tarificación Cloud de “pago por uso”

IBM ha abandonado su modelo de tarificaci贸n por servicios cloud basados en suscripciones en favor de un esquema de “pago por uso”. La medida se inserta en un proceso de transformaci贸n de su enfoque en el suministro de la nube.

Con el modelo Cloud Pay as you Go with Committed Use, los clientes tendr谩n que pactar un determinado volumen de uso de la nube por el que se comprometen a pagar mes a mes, as铆 como un precio con descuento.

El principal argumento mercadot茅cnico de IBM para su nuevo modelo de precios en la nube es que los clientes no ser谩n penalizados por utilizar m谩s de lo previsto. En lugar de ello, se les cobrar谩 la tarifa normal con el descuento que hayan negociado para su uso previsto de la nube.

“Con este modelo de facturaci贸n, usted se compromete a gastar una cierta cantidad en IBM Cloud y tambi茅n recibe descuentos en toda la plataforma cloud”, dijo Amit Patel, ejecutivo de gesti贸n de ofertas y ventas directas en IBM Cloud. Por su parte, Haley Lucey, ejecutiva de experiencia de contenido en la nube de IBM, se帽al贸: “Se le factura mensualmente en base a su uso, y a diferencia de una suscripci贸n, usted contin煤a recibiendo un descuento incluso despu茅s de alcanzar su cantidad anual comprometida”.

El cambio se produce tras otra ronda de resultados financieros mezclados para el gigante inform谩tico, con un aumento del 10% en el crecimiento de la nube eclipsado por la mayor contracci贸n de ingresos globales de IBM en los 煤ltimos cinco a帽os.

El negocio de la nube de IBM ingres贸 7.500 millones de d贸lares durante el cuarto trimestre. Sin embargo, esto no fue suficiente para aumentar los ingresos globales, que cayeron un 6% entre octubre y diciembre.

El giro hacia las tarifas de pago por uso tambi茅n forma parte de un cambio m谩s amplio en la estrategia de precios, ya que IBM tambi茅n anunci贸 la semana pasada que ha subido los precios de su plan empresarial para el programa Db2 on Cloud a partir de este mes.

La experiencia del usuario de la consola tambi茅n est谩 siendo revisada, seg煤n IBM, con cambios que incluyen la visualizaci贸n del progreso hacia un contrato en la nube, con formas de identificar cualquier descuento, el progreso del gasto y el tiempo restante de un contrato.

Los clientes tambi茅n pueden ver el desglose de su gasto, mes a mes, as铆 como un tablero de uso detallado para cada mes calendario espec铆fico.