El Reino Unido vuelve al punto de partida sobre Huawei

La noticia fue divulgada por el asesor de seguridad nacional de EE.UU. John Bolton, según el cual el gobierno británico está reconsiderando su política sobre Huawei.

Tras conversaciones sostenidas con el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, Bolton dijo que los funcionarios británicos se habían comprometido a reexaminar desde cero el uso de Huawei en las redes 5G del Reino Unido.

Según el periódico Financial Times, Bolton ha visitado el Reino Unido esta semana para dialogar sobre la política de EE.UU. respecto a Irán, la emergente situación en Hong Kong, Brexit, “así como para presionar a los aliados en Europa sobre Huawei”. EE.UU. ha advertido que reexaminará los acuerdos de intercambio de inteligencia con países aliados si éstos permiten que el hardware Huawei se utilice en redes 5G.

“En particular, [los funcionarios del Reino Unido] dijeron que están analizando desde cero el tema de Huawei. Estaban muy conscientes de no transigir en la seguridad de las telecomunicaciones en el espacio 5G”, dijo Bolton a la prensa, según Financial Times. “Lo que dijeron fue: ‘nos gustaría revisar este punto y estar muy seguros de nuestra decisión ya que también nos preocupa la seguridad de nuestra red de telecomunicaciones 5G'”.

Por su parte, Computing UK escribe que mientras que los carriers Vodafone, EE, O2 y Three UK han comenzado a construir su red 5G, el gobierno británico ha dudado sobre si se debería permitir a Huawei presentar ofertas para los contratos. Y, en tal caso, su nivel de participación.

“Los operadores de telefonía móvil, en tanto, han apostado por lo seguro, utilizando Nokia y Ericsson en sus redes principales y relegando a Huawei a áreas menos polémicas, como la tecnología de redes de acceso radioeléctrico (RAN)”. Tres carriers del Reino Unido, por ejemplo, se mantienen con Nokia como su principal proveedor de red básica, permaneciendo así con la empresa con la que lanzaron el producto hace más de 15 años. La red troncal es el aspecto más sensible de 5G, ya que controla el enrutamiento del tráfico. Sin embargo, el carrier Three UK ha cambiado de Samsung a Huawei para el hardware RAN”.

El mes pasado, el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes concluyó que no había razón técnica alguna para imponer una prohibición total de 5G a Huawei. Lo anterior no quiere decir que Huawei tenga toda la confianza del país; más bien, el Reino Unido ha continuado enmarcando la seguridad de la red como una cuestión de gestión de riesgos, sin capacidad para garantizar un “sistema 100% seguro”. El citado comité recomendó urgir a la compañía para que mejorara su software y dijo que el Reino Unido sólo debería bloquear formalmente a Huawei para el suministro de equipos para los núcleos de la red del país – un paso que los carriers ya han seguido de forma voluntaria en la mayoría de los casos. Sin embargo, el panel legislativo sugirió que se haga una exclusión formal sobre una base no discriminatoria, proporcionando “criterios claros que puedan ser aplicados a otra organización en el futuro”.

Computing UK agrega que el gobierno del Reino Unido tiene en marcha una “revisión basada en la evidencia y realista” de la cadena de suministro 5G, pero que la situación podría convertirse en un factor en las negociaciones del gobierno con los EE.UU. en torno a un acuerdo de libre comercio posterior al Brexit.

Ilustración (c) J. Lekavicius vía Shutterstock