Confirman hoja de ruta para smartphones Nokia operados con Android

Hasta ahora, la empresa finlandesa HMD Global solo había producido teléfonos de gama baja con el sistema operativo de Google.

La empresa finlandesa HMD Global informa en un comunicado que durante el primer semestre de 2017 lanzará al mercado su primera serie de smartphones operados con Android.

HMD Global, fundada en mayo de 2015, dice haber suscrito todos los contratos necesarios, que le otorgan derechos exclusivos para comercializar teléfonos marque a Nokia durante los próximos 10 años. Los acuerdos incluyen los teléfonos móviles tradicionales cuyos derechos le fueron reintegrados por Microsoft, y también nuevos smartphones. La empresa estará al mando del veterano de Nokia, Arto Nummela, quien declara: “Por décadas, Nokia ha sido una de las marcas de teléfonos móviles más icónica y reconocible, En todo el mundo. Nos complace presentar nuevamente esta marca apreciada, conocida y confiada a los consumidores de telefonía móvil”.

Nokia no tiene participación propietaria en HMD, y sólo recibirá pago de royalties mediante acuerdos de licencias para la marca registrada y tecnologías suyas patentadas.

En el comunicado, HMD Global escribe que la empresa también ha suscrito alianzas con Google y FIH Limited, esta última más conocida como Foxconn.

HMD Global dice estar abocada al desarrollo de una serie de productos para consumidores, que pone el énfasis en la calidad. “Pensamos que ha llegado el momento para una renovación en el sector de movilidad. El mercado está saturado y desbordado por productos sin diferenciación alguna entre sí. Los consumidores buscan tecnologías con un propósito definido, que sean útiles, entretenidas, y respaldadas por una marca en la que confían. Por ello, nuestro enfoque estará en la experiencia del usuario y una dedicación a la calidad”, comenta Florian Seiche, presidente de HMD Global, en el comunicado.

El mercado de smartphones experimenta actualmente tiempos difíciles. Aunque la marca Nokia es una de las más conocidas del mundo, Microsoft en ningún momento logró obtener una posición de vanguardia en el mercado de telefonía, luego de haber adquirido Nokia por lo que en su momento Gartner denominó “precio de ganga”.

La decisión tomada en 2011 por Nokia, entonces al mando del ex ejecutivo de Microsoft Stephen Elop, de descontinuar su propio sistema operativo Symbian, para apostar por Windows Phone, resultó ser un fracaso. Sin embargo, no puede darse por descontado que Nokia habría tenido más éxito al apostar por Android o Meego, desarrollado conjuntamente con Intel. Esto es algo que queda demostrado con la posición de anteriores marcas emblemáticas como HTC y Motorola.

Aunque la propia HMD admite que el mercado está saturado, en su comunicado no indica qué hará para diferenciarse. La propia Microsoft abandonó en 2014 la serie Nokia X, de smartphones operados con Android. Esto no implica, por cierto, que lo mismo vaya a ocurrir con la incursión de HMD Global en el mercado Android, con la marca Nokia. Microsoft, a pesar de definirse como una empresa “mobile first, cloud first”, nunca ha logrado tener una posición relevante en el mercado de la telefonía móvil.

Fotografía (c) Hadrian vía Shutterstock