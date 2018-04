White paper | 5G acelerará la concreción del vehículo autónomo

5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE en las Américas, anunció la publicación de Cellular V2X Communications Towards 5G (Comunicaciones V2X por celular rumbo a la 5G), un white paper de 5G Americas que amplía información sobre el rol de las tecnologías de 5G en las comunicaciones de vehículo-a-todo (V2X) basadas en el celular. La industria automotriz está evolucionando rápidamente y se encuentra en medio de una transición hacia la producción de vehículos que estén cada vez más conectados con su entorno. Un habilitador clave en esta evolución es la comunicación V2X por celular (C-V2X), que le permite al vehículo comunicarse con otros vehículos, peatones, equipos a la vera del camino y con Internet.

“Actualmente se están desarrollando normas internacionales para comunicaciones vehículo-a-todo por celular, y estas tendrán un efecto positivo en nuestra vida diaria. El mercado automotor conectado, que está en rápida evolución, es la demostración cabal de la velocidad a la que estamos avanzando en la industria inalámbrica móvil”, señaló Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. “Las soluciones basadas en 5G para vehículos apuntarán a brindar capacidades avanzadas de comunicaciones vehículo-a-todo, ofreciendo la promesa de transporte eficiente, mayor seguridad y mucho más en el futuro cercano”.

Desde hace muchos años existe la aspiración de que los vehículos se comuniquen no solo con otros vehículos (V2V), sino también con infraestructura aledaña (V2I), redes basadas en la Internet (V2N) e incluso peatones (V2P). Colectivamente, estos casos de uso pasaron a denominarse conectividad vehículo-a-todo (V2X). Ahora, con avances en la electrónica, las tecnologías de sensores y técnicas de computación tales como machine learning (aprendizaje automático) y visión por computadora, estos casos de uso comienzan a hacerse realidad. Hoy existen vehículos capaces de asumir un rol más activo al advertirles a los conductores sobre colisiones potenciales con vehículos que se aproximan, asistir el frenado de emergencia y monitorear intersecciones, para nombrar tan solo algunos ejemplos. Esto representa un gran paso al frente respecto de la dependencia en funcionalidades de seguridad pasivas como cinturones de seguridad y air bags.

En la industria automotriz, esta tendencia es considerada el comienzo de una evolución hacia vehículos automáticos y, algún día, totalmente autónomos. Con un vehículo autónomo, las computadoras a bordo del vehículo tendrán plena capacidad para realizar todas las operaciones de conducción por sí solas, sin necesidad de monitoreo humano. Aún faltan varios años para lograrlo, pero ya hay pruebas en marcha, vehículos de prueba en los caminos, y normas internacionales en desarrollo.

Dicha evolución está plasmada en la normalización del Proyecto de Asociación para la Tercera Generación (3GPP) para LTE bajo el Release 14, que prevé soporte para las comunicaciones C-V2X para los casos de uso de seguridad básica. El desarrollo de las normas del 3GPP bajo los Releases 15 y 16 para soluciones V2X basadas en 5G agregará funciones avanzadas densidad, confiabilidad y velocidad de transmisión muy elevadas, posicionamiento de precisión submétrica ultra baja latencia. Estas tecnologías brindarán avances innovadores a los vehículos conectados y autónomos, ya que la 5G habilitará mejor calidad de servicios, menor latencia, acceso optimizado por banda ancha y conectividad mundial. El informe V2X por celular destaca los siguientes aspectos:

– Normas 5G detalladas para el sector automotor que incluyan aspectos arquitectónicos y de seguridad

– Comparación de tecnologías C-V2X y Comunicación Dedicada de Corto Alcance (DSRC) basada en 802.11p.

– Casos de uso avanzados habilitados por comunicaciones V2X basadas en 5G

– Áreas de colaboración y asociación entre operadores de redes móviles, fabricantes de vehículos, proveedores de servicios en la nube y entes regulatorios

“Es importante señalar que las optimizaciones del acceso por radiocomunicaciones de 5G habilitarán casos de uso avanzados para el intercambio de datos, pero no duplicarán la funcionalidad de V2X basada en 4G. De este modo, los servicios de V2X de 5G se suman a las capacidades fundacionales de Release 14 C_ V2X”, explica la Dra. Michaela Vanderveen, Ingeniera Principal de Qualcomm Technologies, Inc. “En efecto, en base a 5G C-V2X será a prueba del futuro y compatible con Release 14 C_ V2X”.