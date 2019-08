VMware incorpora nuevas innovaciones a su plataforma Workspace

En el marco del evento VMworld 2019, VMware,anunció innovaciones en su plataforma de espacio de trabajo digital y productividad VMware Workspace ONE.

La empresa recalca que las innovaciones modernas de administración, seguridad y VDI en nubes múltiples permitirán a los equipos de TI aprovechar el poder de la automatización para administrar y asegurar de forma inteligente el acceso a cualquier aplicación, en cualquier nube, que se suministre a cualquier dispositivo.

“Abordar la experiencia de los empleados de manera integral, desde la contratación hasta la jubilación, debe estar en el centro del diseño del espacio de trabajo digital de cada empresa y es primordial para el éxito de la transformación de la fuerza laboral”, dijo Shankar Iyer, vicepresidente sénior y gerente general de Computación del Usuario Final, VMware. “Con Workspace ONE, TI puede autorizar con mayor confianza a los empleados para que sean productivos al proporcionarles acceso a los recursos que necesitan y al mismo tiempo avanzar en la gestión moderna de la organización y las iniciativas de seguridad de confianza cero”.

Servicios de conserjería

Workspace ONE Intelligent Hub, la plataforma de lanzamiento central para que los empleados accedan de forma segura a aplicaciones, flujos de trabajo y notificaciones y se conecten con colegas, ahora incluye un asistente virtual con tecnología de IBM Watson Assistant con el que los usuarios pueden interactuar utilizando procesamiento de lenguaje natural (PNL, por sus siglas en inglés) o texto. Workspace ONE es la primera plataforma de espacio de trabajo digital que integra un asistente virtual con inteligencia artificial (IA).

Con el nuevo servicio de conserjería digital, Workspace ONE Intelligent Hub Virtual Assistant, (Asistente virtual de Workspace ONE Intelligence Hub), los empleados podrán completar numerosas tareas relacionadas con TI y recursos humanos, incluso comprar y registrar un nuevo dispositivo, resolver problemas de perfiles de Wi-Fi, abrir y manejar solicitudes de servicio y seleccionar beneficios. Además, los empleados podrán utilizar el Workspace ONE Intelligence Hub Virtual Assistant para acceder a recursos específicos de la organización, incluidas las políticas de la empresa, las ubicaciones de las oficinas y los mapas de asientos, así como otros procesos de la empresa y del equipo.

Workspace ONE Intelligent Hub incorpora además integraciones nuevas de Mobile Flows para admitir aplicaciones de Recursos Humanos, negocios y Administración de Servicios de TI (ITSM, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, una nueva integración con Atlassian Jira Service Desk permite la entrega fluida de información y actualizaciones de boletos de servicio en Intelligent Hub. Estas nuevas integraciones se basan en los flujos de trabajo contextuales existentes con un solo clic que ya son aceptados en la plataforma, entre ellos Salesforce, Coupa, Concur y otros

Digital Employee Experience Management

VMware presentó una vista previa técnica de Digital Employee Experience Management (Administración digital de la experiencia del empleado), un nuevo servicio de Workspace ONE Intelligence. Este servicio permitirá que TI detecte de manera proactiva y solucione automáticamente problemas potenciales que podrían afectar la experiencia de los empleados en su hardware, sistema operativo, aplicaciones, basadas en telemetría en tiempo real desde su entorno de trabajo digital. Además, al aprovechar las capacidades combinadas de Workspace ONE UEM, Workspace ONE Intelligence y Apteligent, Digital Employee Experience Management es la única solución en la industria que admite TI completamente con estas capacidades en plataformas móviles y de escritorio con automatización completa para la autocuración y corrección.

“Cuando surge un problema en el dispositivo de un empleado, TI debe poder reaccionar rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad”, escribe la empresa al anunciar una ampliación de las posibilidades de Workspace ONE Assist (anteriormente Workspace ONE Advanced Remote Management) con la inclusión de asistencia a distancia para los dispositivos Windows y macOS de los trabajadores del conocimiento. Esto se agrega a una lista actualmente compatible de dispositivos para Workspace ONE Assist, que incluye iOS, Android, Windows CE y dispositivos reforzados. Los administradores pueden ahora optimizar la experiencia de los empleados al diagnosticar y solucionar a distancia los problemas de los usuarios en las plataformas móviles y de escritorio y hacer que vuelvan a funcionar rápidamente.

Más información en el sitio de la empresa.