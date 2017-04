Un Snapchat en el mundo B2B

Opinión: ¿Cómo se podría aplicar la ideología “Snapchat” en la empresa en un entorno B2B? Lo primero es hacer un ejercicio donde la regla principal será “Pensar Diferente”.

Días atrás, Snap Inc., propietaria de la aplicación Snapchat, empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street. Sin duda, Snapchat es la red social con mayor potencial del momento, y su salida en bolsa tiene posibilidades de ser más exitosa que la de otras plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter.



¿Se imaginan lo difícil que era pensar hace unos años en hacerle la competencia a Facebook, Twitter o Instagram? Pues el simple hecho de aplicar esa ideología de los ‘80 de Apple “Pensar Diferente” fue lo que le permitió a Evan Spiegel, su co-Fundador y CEO, ubicarse a la altura de las otras aplicaciones mencionadas.



Snapchat no plantea nada muy distinto a otras redes, como tener amigos, publicar fotos, enviar mensajes o tomar videos. Simplemente lo simplificó y mejoró. Sorprende ver declaraciones de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook decir que cuando hicieron un análisis de la cantidad de pasos que eran necesarios en Facebook para publicar una fotografía versus la cantidad que se requerían en Snapchat para hacerlo, se sorprendieron de lo ineficiente que era su proceso al punto que trabajaron fuertemente para mejorarlo. Ni hablar de los famosos filtros para las fotografías o la posibilidad de que los mensajes solo estuvieran disponibles por un periodo de tiempo limitado y para mi red de amigos o en canales privados de comunicación.



Ahora bien, ¿cómo se podría aplicar la ideología “Snapchat” en mi empresa en un entorno B2B?



Lo primero es hacer un ejercicio donde la regla principal será “Pensar Diferente”. A partir de ahí pensar en los tres grandes ecosistemas que componen una empresa. Mis Proveedores, Mis Clientes, Mi Equipo. ¿Qué tal ese proceso de compras? ¿Qué tal la forma en la que desarrollo y administro mis productos o servicios? ¿Qué tal ese proceso de ventas?



Específicamente en el caso de Chile, donde la masificación de la facturación electrónica es casi total -el 97,31% de las facturas presentes en el mercado a diciembre del 2016 fueron electrónicas, según el SII-, ya podemos decir que la totalidad de las empresas chilenas tienen múltiples proveedores que les facturan electrónicamente, y sin duda, también lo hacen con un estándar país definido por el SII. ¿Sabían que la definición de un único estándar es un objeto de deseo en Europa y USA?



Ante ese escenario más digital del que no podemos escapar, ¿qué planteamiento le estamos dando en nuestras empresas? ¿Cuáles son esos pasos que puedo optimizar, filtros que puedo agregar o canales que comunicación que puedo habilitar?



Sé de empresas muy conservadoras cuya meta fue cumplir con la obligatoriedad, pero llegan al punto de generar la factura electrónica, imprimirla y continuar sus procesos como tradicionalmente los hacen, que por cierto son costosos e ineficientes. Cuidado con los Snapchat que pueden surgir como competidores y atraer a sus clientes de una forma aparentemente más simple.



Quiero compartirles una propuesta de aplicar la “visión Snapchat” en esos tres grandes ecosistemas:



Proveedores: Implementa un ambiente digital de colaboración abierto, que no resuelva solo tus necesidades, sino las de ellos. Alimenta dicho ambiente con información electrónica bidireccional, órdenes de compra, facturas electrónicas, aceptación o rechazo de documentos, confirmación de fechas de pago y alternativas de pago anticipado de documentos. Puede que nada de esto sea novedoso, ¿pero ya cuenta con visión Snapchat?



Clientes: Ninguna empresa tiene un rol exclusivo de proveedor o de cliente. Sugiero aproveches el mismo ambiente digital de colaboración abierto de proveedores para que también tenga una cara al cliente. Pero con las mismas reglas, que no solo resuelva tus necesidades, sino también las de ellos. Además, aliméntalo con información electrónica bidireccional, pedidos en línea, facturas electrónicas y la posibilidad de que te puedan pagar electrónicamente. Como supondrán, la intención de recibir pagos electrónicos es con la idea de conciliar muy eficientemente de forma electrónica. Probablemente ya hagas mucho de eso, ¿pero con la visión Snapchat?



Mi equipo: Típicamente los colaboradores utilizan múltiples herramientas tecnológicas según su área de desempeño como ERP, POS, WMS, SFA por citar algunos. ¿Pero que tan conectados están para colaborar tanto de forma interna como externa con los dos ecosistemas previamente mencionados?



La ideología Snapchat en el B2B apunta a mayor eficiencia gracias a la automatización, pero sobre todo a mucha colaboración. Esto solo se logra por medio del relacionamiento social – empresarial. Y aunque los ejemplos que menciono parecen sacados de una compleja plataforma de Silicon Valley (y las hay), también hay opciones muy interesantes en América Latina y Chile, especialmente. Así que los invito a utilizar unos ‘Spectacles’ la próxima vez que tengan una sesión de planificación en sus empresas.

Por Sergio Chaverri, Co Fundador y CMO de Gosocket