Un error de programación de Google paraliza dispositivos Chrome OS

Google ha corregido un grave error en una actualizaci贸n del canal estable de Chrome OS publicada a principios de esta semana que imped铆a a los usuarios de Chromebook acceder a sus equipos.

El error de verificaci贸n, presente en la versi贸n 91.1.4472.165, se produjo como resultado de un error tipogr谩fico de un solo car谩cter en una cadena de c贸digo en el Cryptohome VaultKeyset de Chrome OS, que es la parte del sistema operativo que guarda las claves de cifrado del usuario.

La cadena en cuesti贸n era una declaraci贸n condicional que inclu铆a un solo ampersand, ‘&’, en lugar de dos ampersands, ‘&&’, que es el operador AND en C++. Como resultado, la sentencia condicional estaba rota y significaba que Chrome OS no pod铆a comprobar las contrase帽as de los usuarios con las almacenadas.

Esto significaba, en la pr谩ctica, que todos los usuarios que hab铆an actualizado a la versi贸n 91.1.4472.165 eran recibidos con mensajes de error, incluso si hab铆an introducido la contrase帽a correcta para acceder a su cuenta de usuario. En el caso de algunos usuarios, sus dispositivos se quedaban atascados en un bucle de arranque que les imped铆a llegar a la pantalla de inicio de sesi贸n.

El problema fue recibido casi inmediatamente con quejas generalizadas en plataformas de redes sociales como Reddit. Hubo varios hilos y cientos de mensajes en la p谩gina r/chromeos de usuarios que informaban de que no pod铆an acceder a sus m谩quinas correctamente, junto con mensajes que advert铆an a otros de que no actualizaran a la 煤ltima versi贸n de Chrome OS.

El equipo de ingenieros de Google identific贸 r谩pidamente el fallo y detuvo el despliegue de la actualizaci贸n de Chrome OS el martes, prometiendo una nueva versi贸n al d铆a siguiente. Mientras tanto, el equipo recomend贸 restablecer el dispositivo de f谩brica o hacer retroceder el dispositivo Chrome OS a una versi贸n anterior a trav茅s de USB. La empresa lanz贸 la versi贸n 91.1.4472.167 al d铆a siguiente.