Timothy Wu, destacado crítico de “big tech”, se incorpora al gobierno de Biden

Wu es conocido por haber acu帽ado el t茅rmino “neutralidad de la red” en 2003. La neutralidad de la red es un principio que establece que los proveedores de Internet deben tratar los datos que pasan por sus redes de forma equitativa y no reducir ciertos tipos de tr谩fico web o cobrar m谩s por el acceso a servicios populares.

Asimismo, Wu ha destacado por ser un constante cr铆tico de los principales actores de la industria tecnol贸gica. En el Consejo Econ贸mico Nacional, asumir谩 el papel de asistente especial del presidente para la pol铆tica tecnol贸gica y competencia.

Diversos medios estadounidenses, entre ellos New York Times, informan que Wu no s贸lo trabajar谩 en la pol铆tica de competencia, sino tambi茅n en una serie de 谩reas relacionadas, como por ejemplo pol铆tica laboral y la concentraci贸n de poder de mercado entre los principales actores de los sectores agr铆cola y farmac茅utico.

Aparte de su labor acad茅mica en la Facultad de Derecho de Columbia, Wu tambi茅n trabaj贸 en pol铆ticas de competencia en la Casa Blanca y en la Comisi贸n Federal de Comercio durante la administraci贸n Obama. Anteriormente hab铆a sido asesor principal de fiscalizaci贸n en la Oficina del Fiscal General de Nueva York.

Citando un funcionario de la administraci贸n Biden, la publicaci贸n Protocol escribe que el trabajo de Wu podr铆a incluir el desarrollo de nuevas normativas en materia de inteligencia artificial y privacidad.

Protocol agrega que en 2019, Wu se pronunci贸 a favor de la ruptura de Facebook Inc. durante reuniones con funcionarios federales y estatales que investigaban las pr谩cticas comerciales de la red social. Wu tambi茅n fue asesor de una comisi贸n antimonopolio de la C谩mara de Representantes que investig贸 a Facebook, Apple y otros gigantes tecnol贸gicos ese a帽o. La investigaci贸n concluy贸 que las empresas aludidas tienen poder monopol铆stico en algunas de las 谩reas en las que operan.

Wu declar贸 que la compra de Instagram por parte de Facebook, fue un delito. “Mark Zuckerberg escribi贸 un e-mail cuando estaba comprando Instagram. Este e-mail fue publicado por The New York Post. En este indica que compraba Instagram por considerarla una amenaza como competidor. Zuckerberg cre铆a entonces que eran una amenaza, por ser competidores. En Estados Unidos es un delito comprar empresas por considerar que son una amenaza para ti, al competir contigo. Por lo tanto, actu贸 de manera claramente ilegal al comprar Instagram. La idea de que Instagram no ser铆a nada sin el capital de Facebook no es cierta. Instagram ya ten铆a un enorme flujo de capital de inversi贸n de riesgo. Estaban forrados de dinero. Pero m谩s importante a煤n es se帽alar que聽 lo que Mark Zuckerberg obvi贸 mencionar es que Twitter estaba intentando comprar Instagram, y con ella eliminar a Facebook. Instagram era la empresa m谩s peligrosa para Facebook. Facebook ya hab铆a destruido una empresa similar, MySpace, siguiendo un patr贸n similar”.

Ilustraci贸n: Fotograma, canal de The Aspen Institute en YouTube