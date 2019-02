Tendencias para la red de acceso pasivo en 2019

Los proveedores de servicios han ampliado significativamente sus redes de banda ancha de exteriores en los últimos años, ya que la competencia y la gran demanda de los usuarios han provocado enormes desarrollos de fibra óptica. Sin embargo, gran parte de ese trabajo se ha completado o está en marcha en todo el mundo, y con un amplio alcance de la tecnología 5G inalámbrica (y la renovada demanda de la extensión de fibra) en un par de años, la perspectiva para 2019 es menos cierta para los operadores de redes y sus proveedores. Pero hay más, existen también tendencias que afectan la red de banda ancha exterior y las necesidades de tecnología para el próximo año.

Reducción de la competencia en América del Norte

En 2019 se espera que los proveedores de servicios satisfagan las necesidades de consumo de datos de sus clientes aprovechando sus redes FTTH existentes o actualizando la infraestructura existente mediante el uso de un cable híbrido de coaxial y fibra óptica (HFC) y una combinación de PHY remoto y DOCSIS 3.1. Si bien estas no son necesariamente nuevas tecnologías, para Ric Johnsen, Senior VP, PLM Outside Plant Solutions en CommScope, éstas responden a la pausa general observada recientemente en el crecimiento de las redes de banda ancha exterior en América del Norte. “Aunque los proveedores de servicios no han experimentado el consumo de datos que vieron en los últimos tres o cuatro años, se espera que implementen más de estas soluciones para continuar satisfaciendo las necesidades de los suscriptores sin realizar una revisión completa de sus redes”.

Mientras la tasa de crecimiento del consumo de datos ha disminuido, también se avista un entorno competitivo relativamente tranquilo y se espera que continúe en 2019. Durante los últimos años los operadores invirtieron fuertemente para mantenerse al día con las grandes iniciativas competitivas, como el requisito de AT&T (en adquisición de DirectTV) para pasar 12.5 millones de hogares con fibra y los esfuerzos de Google para construir sus propias redes de fibra óptica en diversas ciudades. Ambos factores estimularon la gran demanda de fibra, pero a medida que las iniciativas competitivas han disminuido en los últimos años, otros proveedores de servicios están menos inclinados a ser agresivos en los despliegues de fibra.

Otra razón de la reducción en la competencia es que hay menos competidores en el mercado norteamericano debido a la consolidación. Charter, Time Warner y Bright House se consolidaron en una sola compañía; Suddenlink y CableVision se consolidaron en Altice; y AT&T compró Time Warner en junio de 2018. Los operadores todavía se están preparando para una embestida de despliegue de fibra que soporte 5G, pero no comenzará ampliamente sino hasta 2020.

Expansión de FTTH en Europa y crecimiento limitado en otras regiones

Algunas de las grandes tendencias fuera de los EE.UU. para 2019 incluyen implementaciones de fibra hacia el hogar (FTTH), soluciones de conectividad conectables y reforzadas, falta de crecimiento y consolidación. En Europa, por ejemplo, las directivas gubernamentales, las subvenciones y los subsidios están fomentando el desarrollo de FTTH, por lo que habrá un aumento adicional en la expansión de la fibra óptica en Reino Unido. De igual forma, está previsto que Alemania comience su desarrollo FTTH en 2020, Francia está a medio camino de su expansión de fibra y España ha finalizado la mayoría de sus proyectos en las principales ciudades. Por lo tanto, al impulsar los despliegues de fibra de mayor forma, se verá un crecimiento mucho más controlado porque son los subsidios de los gobiernos, no la competencia, quienes están impulsando el crecimiento.

Fuera de los Estados Unidos, hay una necesidad de tecnología plug-and-play, ya que la velocidad de implementación y la escasez de mano de obra calificada se convierten en un problema mayor con las implementaciones más grandes. Esto ayuda a reducir el primer costo total instalado de estas implementaciones y permite alcanzar los plazos agresivos.

De igual forma, se avista una mayor necesidad en 2019 de conectividad reforzada, que ha demostrado ser tan resistente, o incluso más, que la conectividad empalmada. Algunas grandes tormentas, como el huracán Helene en Irlanda, han golpeado en áreas donde existe una conectividad más fuerte y no hubo daños en estas redes. A algunos proveedores no les gusta el número limitado de proveedores de equipos de conectividad reforzada que pueden utilizar, por lo que se apegan a las técnicas más antiguas, pero en general, los proveedores buscarán conectividad y fibra indexada reforzada para obtener la confiabilidad, la velocidad de despliegue y los costos laborales que necesitan.

“América Latina, el sudeste asiático, Oriente Medio y África son mercados potenciales, pero la falta de voluntad de los operadores para invertir y la demora de los proyectos continuarán frenando el crecimiento en 2019”, puntualizó Ric Johnsen. “La disponibilidad de mano de obra calificada es otra barrera para el crecimiento. Pero hay algunos puntos a resaltar en estos mercados:

Al igual que en América del Norte, la consolidación será otra tendencia que llegará a estos mercados internacionales. En México, América Móvil continúa adquiriendo proveedores de servicios en Centro y Sudamérica, y Telecom Italia y la española Telefónica están adquiriendo proveedores en América Latina.

La calma antes de la tormenta de 5G

Los despliegues asociados con la densificación de la red celular no han comenzado aún, pero se espera que lo hagan en 2019, aunque no se espera que la extensa actividad de desarrollo de 5G comience sino hasta 2020. Con estos cambios existirá un crecimiento significativo en el desarrollo de fibras para small cells. En el pasado los operadores se enfrentaban a desafíos de permisos: aunque tenían la mano de obra y los materiales disponibles para la densificación celular, los gobiernos locales demoraban los despliegues. Como resultado, la fibra se construye para admitir fronthaul y backhaul para celdas pequeñas demoradas hasta que la densificación de la red celular pueda comenzar en serio, lo que ocurrirá en 2019.

No hay duda de que la conectividad inalámbrica 5G será el principal motor de crecimiento para múltiples proveedores de servicios en 2019 y a futuro. Habrá una magnitud de sitios celulares necesarios de lo que tenemos hoy, y muchos de ellos serán small cells; no obstante, la mayoría de las implementaciones en el próximo año serán sitios de prueba, validando la arquitectura y los métodos antes de la implementación completa.

También necesitaremos más fibra para conectar celdas pequeñas, ya que pueden requerir de 4 a 12 y en algunos casos hasta 24 fibras por sitio. Finalmente, 5G verá la llegada de las redes inalámbricas y alámbricas realmente convergentes, y los proveedores deberán ofrecer una solución de infraestructura total que cubra ambos. “A medida que nos acerquemos a 5G el año siguiente, comenzará a crear un nuevo nivel de competencia entre los proveedores de servicios para los servicios de fibra iluminada (lit fiber) y fibra oscura (dark fiber) hacia las small cells, así como la competencia entre operadores para todas las cosas conectadas. Entonces, mientras los mercados globales están relativamente tranquilos por ahora debido a la saturación de la fibra y la disminución de la competencia, creo que veremos nuevamente una actividad frenética a partir de 2019, cuando los operadores ofrezcan infraestructura de red convergente e inalámbrica para 5G. La tecnología de conectividad reforzada continuará ganando popularidad, mientras las mejoras resultantes de la velocidad de implementación serán importantes a medida que el mercado se apresure a soportar la próxima ola de redes para exteriores”, finalizó para Ric Johnsen, Senior VP, PLM Outside Plant Solutions en CommScope.