Tendencias 2023 de gestión de datos: Seguridad y disponibilidad afianzan la innovación digital

Toda empresa necesita una estrategia de datos que defina claramente las tecnologías, los procesos, las personas y la información necesarias para aprovechar al máximo, de forma segura, sus activos y prácticas de gestión de la información. Estos son fundamentales para garantizar la permanencia en el mercado.

En 2023, muchos líderes empresariales cambiarán su estrategia para gestionar mejor sus datos. De hecho, de acuerdo con las conclusiones vertidas en el “IDC Latin America: Tech CMO Forum 2022”, del IDC, 77% de los tomadores de decisiones considera que contar con datos que permitan una visibilidad completa del usuario final, así como su análisis y observabilidad, son fundamentales para optimizar la productividad de las empresas.

Compartimos las tendencias para implementar estrategias que incrementarán la competitividad empresarial.

Una fuente resiliente sustentada en la cooperación

Aprovechar los datos a través de una estrategia es el siguiente paso de crecimiento para las organizaciones; sin embargo, la clave es contar con un flujo constante de datos, lo que implica minimizar al máximo las intermitencias o caídas de la red e infraestructura crítica que garantiza la obtención de la información.

La red es la fuente principal que obtiene, distribuye y almacena los datos que las empresas necesitan, de ahí que la cooperación entre los CEO y administradores de red para implementar estrategias se torna de gran importancia. Sin embargo, el whitepaper “Building a bridge to the future Addressing the disconnect as businesses transform”, de Opengear, revela que solo 46% de los ingenieros de redes han sido consultados sobre la inversión necesaria para impulsar planes de transformación digital en tecnología de redes en su empresa.

Implementar herramientas de resiliencia de la red, la cual es la fuente de todos los datos, es una cláusula necesaria en toda estrategia de datos, pues coadyuva a que el constante flujo de información no cese, incluso a pesar de las inevitables fallas de la red. El acceso permanente a los datos es fundamental para que los empleados, ingenieros, departamentos y clientes se beneficien.

La analítica en tiempo real

Las empresas deben desarrollar sus estrategias de datos en torno al potencial que ofrece la analítica en tiempo real. El reporte “Speed to Business Value Report” del Centre for Economics and Business Research (CEBR), estima que la analítica en tiempo real aumentará los ingresos hasta en 2.6 billones de dólares para empresas de 6 países, lo que supone una enorme oportunidad de crecimiento económico para el sector.

Cualquier organización que tome decisiones basadas en datos debe tener una estrategia contundente que consista en contar con la información pertinente que permita trazar el curso de acción para alcanzar objetivos de alto nivel. En el mundo altamente interconectado de hoy en día, en el que cada vez más empresas migran a la nube, cualquier tipo de caída afectará inevitablemente a la productividad empresarial, la eficiencia y la reputación de la organización.

Transparencia y confianza

El uso de datos al interior del negocio propone muchas ventajas, sin embargo, aún existen ciertas barreras culturales que impiden su aprovechamiento. Inculcar un sentido de transparencia y colaboración para que la estrategia de datos no se vea como algo específico de los departamentos de tecnología, sino como algo que hará que todas las áreas de la empresa funcionen mejor, es fundamental y marca una tendencia importante en la expansión del uso de los datos por parte de diversos departamentos.

Formular estrategias diversificadas que permitan derribar las barreras son fundamentales, pues de acuerdo con el “Data and Leadership Executive Survey 2022”, de NewVintage Partners, las concepciones culturales siguen siendo el mayor reto para 91.9% que las organizaciones encuestadas enfrentan para aprovechar al máximo los datos.

Optimizar los procesos empresariales, obtener valor de los análisis en tiempo real y mejorar la cultura del uso de datos son las grandes tendencias que descansan sobre la base de una red resiliente. Modernizar las estrategias teniendo en cuenta el funcionamiento de la infraestructura crítica y la operación de sus centros de datos, establecerá rutas que sean más relevantes para el negocio.

Por Miranda Hernández Landavazo, Channel Marketing Manager de Opengear para Latinoamérica