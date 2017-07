Telecom Argentina se convierte en uno de los primeros proveedores de América Latina en ofrecer infraestructura de Sistemas de Ingeniería Oracle

La modalidad será de suscripción en la Nube Telecom y alojados en un Datacenter en Argentina.

Telecom Argentina – proveedor integral de soluciones ICT convergentes para grandes clientes privados y de Gobierno, quien a su vez es parte del ecosistema de canales de Oracle, en nivel Gold -, y Oracle firmaron un acuerdo para ofrecer servidores de aplicaciones y base de datos alojados en la Nube Telecom. A partir de este acuerdo, Telecom Argentina se convierte en el primer proveedor de América Latina en ofrecer infraestructura de Sistemas de Ingeniería Oracle en modalidad de suscripción en la Nube Telecom y alojados en un Datacenter en Argentina.

En esta primera etapa se comercializarán, bajo la modalidad de Cloud, dos soluciones que pertenecen a la familia de Sistemas de Ingeniería: Oracle Exadata Database Machine y Oracle Exalogic Elastic Cloud. El primero es la plataforma por excelencia para correr de manera segura y performante las bases de datos Oracle, mientras que Oracle Exalogic fue diseñado para acelerar el rendimiento de los servidores de aplicación y Aplicaciones Core (ERP y CRM). El resultado es una plataforma que permitirá a las organizaciones acelerar el despliegue de sus bases de datos y aplicaciones críticas, de manera segura, veloz y confiable. A través de estas soluciones de Oracle en la nube, los clientes podrán contratar sólo la infraestructura que necesitan, al tiempo que se elimina la inversión inicial en infraestructura y cualquier gasto vinculado con actualización tecnológica y mantenimiento mensual.

Estos servicios en la nube se adaptan a las diversas y cambiantes necesidades de los clientes y hacen posible un escalamiento a pedido, incorporando paquetes de soluciones en función de cada necesidad específica. Con estos servicios, cada cliente puede concentrarse en el core business de su negocio y delegar en Telecom la operatoria cotidiana de su infraestructura tecnológica.

Entre las principales ventajas a la hora de contar con este tipo de servicios cloud, se destaca la mayor eficiencia sobre la infraestructura IT y una drástica reducción de costos. Asimismo, la adquisición de estos servicios garantiza que las bases de datos contratadas queden almacenadas en el datacenter principal de Telecom, siendo esta una ventaja competitiva fundamental; más si se tiene en cuenta que anteriormente estas soluciones se contrataban únicamente en el exterior y en consecuencia, las bases de datos no se alojaban en el país. Con la Nube Telecom, la compañía profundiza su estrategia de convertirse en un socio tecnológico de las empresas y gobiernos, para facilitar la adopción de soluciones IT.

“Desde el Grupo Telecom se viene apostando desde hace años al desarrollo de servicios ICT fortaleciendo sus datacenters world class, porque estamos convencidos que en el mediano plazo las empresas argentinas van a entender y adoptar la mayor parte de su tecnología bajo la modalidad cloud. Actualmente más del 40% de las empresas utiliza o planea implementar algún tipo de soluciones en la nube”, destaca Martín Heine, Director de Marketing.

Esta nueva solución estará disponible para clientes de grandes, medianas y pequeñas empresas del sector privado y público de Telecom.

La propuesta de Telecom Grandes Clientes cuenta con un portfolio de soluciones flexibles y escalables, concebidas por segmento de mercado y desarrolladas a la medida de las necesidades específicas de cada gran cliente que garantizan altos niveles de prestación.

El segmento de Grandes Clientes posee el conocimiento del mercado local, con el expertise global y genera alianzas estratégicas con organizaciones benchmark en tecnología mundial, para brindar soluciones ICT convergentes e innovadoras al mercado corporativo y de gobierno.



Datacenters de Telecom

En el marco de su posicionamiento de proveedor integral de soluciones ICT convergentes para grandes clientes privados y de Gobierno, Telecom comenzó a incursionar en el negocio de datacenters en el año 2000 con la creación del centro de datos ubicado en el barrio de Coghlan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se inauguró un data center más en Capital Federal y luego fue el turno de la provincia de Córdoba, donde se habilitaron dos centros de datos (en respuesta a la creciente demanda de servicios del mercado corporativo y de las necesidades puntuales de las empresas del Interior), entre los que se destaca el Disaster Recovery Center de Bosque Alegre. Todos ellos reúnen características Tier III lo cual implica una disponibilidad de los servicios de 99,98%.

En 2008 la empresa potenció sus servicios con la adquisición de la infraestructura del centro de datos ubicado en la localidad de Pacheco, Partido de Tigre. Este es el Datacenter primario de Telecom con más de 5400 metros cuadrados, en el cual constantemente se realizan renovaciones tecnológicas y edilicias, esto hace que sea único en el país y pocos lo igualan en Latinoamérica. Este Datacenter reúne características Tier IV que permite niveles de disponibilidad dentro de los estándares más altos a nivel mundial.

Las comunicaciones internas entre los datacenters se derivan por una red LAN que alcanza velocidades de hasta 10GBps. En este centro de datos se albergan los datos de los más de 19,3 millones de clientes de Personal y 1.7 millones de clientes de Arnet. La capacidad de almacenamiento llega a los 2 petabites (PB) que equivale a 2 millones de gigabites (GB).

Hoy Telecom cuenta con más de 7000 metros cuadrados de Centro de Datos que están conectados a través del Backbone IP, brindando servicios de Datacenter y Disaster Recovery con alta capacidad y disponibilidad, y cuenta con una de las redes de comunicaciones más potentes del país.

Fotografía (c) Katherine Welles vía Shutterstock