Solución española ‘Digital Sustainability Audits’ (DAS), ganadora europea de Call for Code 2021

Desde el lanzamiento de Call for Code en 2018 por parte de David Clark Cause e IBM, con el apoyo de la Fundación Linux y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más de 500.000 desarrolladores y creadores de soluciones de 180 países se han unido al movimiento. En este sentido, se han creado 20.000 aplicaciones para ayudar a resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo, incluyendo los desastres naturales, el COVID-19, la injusticia racial y el cambio climático. Estas aplicaciones se desarrollaron utilizando software de código abierto, entre ellos Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain y datos de The Weather Company de IBM.