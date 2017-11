Solo el 5% de las compañías son consideradas “inteligentes”

Según un estudio de Zebra Technologies, cerca del 50% de las empresas han alcanzado únicamente la mitad de su potencial de “inteligencia”, aprovechando el mundo digital y físico para obtener mayor visibilidad e información útil.

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), proveedor global en ordenadores móviles, escáneres e impresoras de código de barras mejoradas con software y servicios para hacer posible las soluciones de visibilidad empresarial en tiempo real, ha dado a conocer los resultados de su primer “Intelligent Enterprise Index”. El estudio realizado mundialmente analiza la situación de las compañías en su camino para convertirse en una Empresa Inteligente y cómo están conectando los mundos digital y físico para incrementar la visibilidad, eficiencia y crecimiento. El 48% de las compañías se encuentra en el proceso de ser inteligentes, situándose entre el 50-75 puntos del índice total, mientras que únicamente el 5% de ellas supera los 75 puntos.

Intelligent Enterprise Index mide hasta qué punto se cumplen los criterios de la Empresa Inteligente. Entre ellos, se encuentran la visión y adopción del Internet of Things (IoT) y el desarrollo de un plan de rentabilidad. Los criterios fueron determinados por directivos, expertos del sector y legisladores de distintas industrias durante el 2016 Strategic Innovation Symposium: The intelligent Enterprise, que fue organizado por Zebra en colaboración con el Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH).

La estructura de una Empresa Inteligente se basa en soluciones que integran cloud computing, movilidad e IoT para “detectar” automáticamente la información de los activos empresariales. Los datos operacionales, incluyendo estado, localización, uso o preferencias, son “analizados” para ofrecer información que puede trasladarse a la persona correspondiente para que “actúe” en consecuencia y, por consiguiente, se tomen mejores decisiones en cualquier momento.

Resultados clave del informe

– La visión de IoT es fuerte y se incrementará la inversión. El 42% de las compañías gasta más de 1 millón de dólares en IoT anualmente, con una media de 3,1 millones al año, y el 75% espera que esa cifra aumente en los próximos años. De hecho, el 42% prevé que su inversión en IoT aumente entre un 11% y un 20%. Como dato destacado, el 57% tiene una visión IoT o está llevando a cabo sus planes. A pesar de que solo el 36% lo ha implementado en toda la compañía, se espera que el 62% lo haga en el futuro.

– La experiencia del cliente está impulsando el IoT. El 70% de las empresas afirma que el mayor impulsor de la inversión IoT es la mejora de la experiencia del cliente. En el futuro, se prevé que los mayores impulsores sean el crecimiento de los ingresos (53%) y la expansión a nuevos mercados (51%).

– El compromiso de negocio es prioritario, pero se debe considerar más la cultura. 77% de las compañías tiene un método para medir el ROI de su plan IoT y el 71% tiene planes de IoT que abordan tanto los cambios culturales como de procesos necesarios para implementarlo.

– Muchas compañías no cuentan con un plan de adopción. Más del 50% espera cierta oposición para adoptar su solución IoT y solo el 21% de los que esperan oposición tiene plan para cambiarlo.

– Las empresas mantienen informados a los empleados. Aproximadamente el 70% de las compañías comparte información de sus soluciones IoT con sus empleados más de una vez al día, de los cuales más de dos terceras partes lo comparten en tiempo real o casi. Sin embargo, solo el 32% proporciona información útil y ésta es a través de email (69%) o con datos sin procesar (62%).

Metodología del estudio

– La encuesta online fue realizada entre el 3 y el 23 de agosto de 2017 en sectores como salud, fabricación, retail y transporte y logística.

– En total, 908 personas de 9 países fueron entrevistadas, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, México, Brasil, China, India y Australia/Nueva Zelanda.

– Se emplearon once métricas para saber dónde se encuentran las empresas en el camino a convertirse en Empresa Inteligente, incluyendo Visión IoT, Compromiso de Negocio, Partner de Solución Tecnológica, Plan de Adopción, Plan de Gestión de Cambio, Aplicación del Punto de uso, Seguridad & Criterios, Plan de Vida, Arquitectura/Infraestructura, Plan de Datos y Analítica Inteligente.

Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra, comentó: “Una ‘Empresa inteligente’ aprovecha el mundo digital y físico para obtener mayor visibilidad e información útil que crea mejores experiencias de cliente, impulsa la eficiencia operacional y permite nuevos modelos de negocio. Se trata de un recorrido para las organizaciones, por lo que queremos ver en qué punto se encuentran. Está claro que muchas todavía están formando sus estrategias IoT, pero vemos que algunos sectores ya han identificado casos de éxito y están implementando las soluciones muy activamente”.