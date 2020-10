SAP lanza la iniciativa para movilizar a las organizaciones a gastar más en empresas sociales y negocios diversos

5 & 5 by ’25 es una iniciativa de SAP dise帽ada para animar a las organizaciones de todos los sectores a dirigir una mayor parte de sus gastos elegibles hacia proveedores certificados como empresas sociales y negocios diversos. Al unirse a la iniciativa, las organizaciones acuerdan formalizar la exploraci贸n del aprovisionamiento social, incluyendo la asociaci贸n con intermediarios l铆deres, la adopci贸n de pol铆ticas de aprovisionamiento social, el consumo de bienes y servicios de proveedores con prop贸sito y la ampliaci贸n de su compromiso con m谩s empresas sociales y negocios diversos. El objetivo es alcanzar el 5% de los gastos anuales elegibles en compras a empresas sociales y negocios diversos en 2025 y, al hacerlo, tener un impacto significativo en las desigualdades sociales y los requisitos medioambientales. 5 & 5 by ’25 forma parte de la plataforma 1BL, orientada a la promoci贸n de una mayor inclusi贸n del empresariado social en la econom铆a global. Para m谩s informaci贸n, visite聽5 & 5 by ’25.