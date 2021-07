Revelan abuso global de software comercial de espionaje

Una investigación llevada a cabo por un consorcio periodístico denominado Proyecto Pegasus, integrado por 16 organizaciones de medios de comunicación, da cuenta de un abuso generalizado y continuo del programa espía de la empresa de seguridad israelí NSO Group. Activistas de derechos humanos, periodistas y abogados de todo el mundo han sido objeto de ataques por parte de gobiernos, en su mayoría regímenes autoritarios, mediante software de hackeo de NSO Group.

La investigaci√≥n concluye en un abuso generalizado y continuo del programa NSO, Pegasus, que la empresa insiste “s√≥lo est√° destinado a ser utilizado contra delincuentes y terroristas”.

Pegasus es un software malicioso que infecta iPhones y dispositivos Android para que los operadores de la herramienta puedan extraer mensajes, fotos y correos electrónicos, grabar llamadas y activar micrófonos en secreto.

Una filtraci√≥n obtenida por el consorcio period√≠stico consiste de una lista de m√°s de 50.000 n√ļmeros de tel√©fono que, se cree, han sido identificados como los de personas de inter√©s por clientes de NSO desde 2016. En la iniciativa participaron m√°s de 80 periodistas de Forbidden Stories, The Washington Post, Le Monde, S√ľddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, the Wire, Proceso, Aristegui Noticias, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz y PBS Frontline.

Forbidden Stories, una organizaci√≥n de medios de comunicaci√≥n sin √°nimo de lucro con sede en Par√≠s, y Amnist√≠a Internacional tuvieron inicialmente acceso a una lista de m√°s de 50.000 n√ļmeros telef√≥nicos que los clientes de NSO han considerado “personas de inter√©s”. La lista fue compartida con los medios de comunicaci√≥n asociados como parte del proyecto Pegasus, que el domingo comenzaron a publicar sus reportajes.

La presencia de un n√ļmero de tel√©fono entre los datos no revela si un dispositivo estaba infectado con Pegasus o fue objeto de un intento de hackeo. Sin embargo, el grupo cree que los datos son indicativos de los objetivos potenciales que los clientes gubernamentales de NSO identificaron antes de los posibles intentos de intrusi√≥n electr√≥nica.

El an√°lisis forense de un reducido n√ļmero de tel√©fonos cuyos n√ļmeros aparec√≠an en la lista filtrada demostr√≥ que m√°s de la mitad ten√≠an indicios del programa esp√≠a Pegasus.

El grupo de medios de comunicaci√≥n comenz√≥ el domingo a revelar las identidades de las personas cuyo n√ļmero aparec√≠a en la lista, a las que se a√Īadir√°n varias en los pr√≥ximos d√≠as. Entre ellos se encuentran cientos de ejecutivos de empresas, personalidades religiosas, acad√©micos, empleados de ONG, funcionarios de sindicatos y funcionarios del gobierno, incluidos ministros y presidentes de gobierno. Entre los 180 periodistas que figuran en los datos publicados el domingo hay reporteros, redactores y ejecutivos del Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

México, el principal usuario de Pegasus

“En la lista se encontr√≥ el n√ļmero de tel√©fono de un reportero mexicano freelance, Cecilio Pineda Birto, al parecer de inter√©s para el cliente mexicano de NSO en las semanas previas a su asesinato”, escribe The Guardian, agregando que “sus asesinos pudieron localizarlo en un servicio de lavado de coches; su tel√©fono nunca se ha encontrado, por lo que no se ha podido realizar ning√ļn an√°lisis forense para determinar si estaba infiltrado”.

Seg√ļn The Guardian, NSO Group coment√≥ que “incluso si el tel√©fono de Pineda hab√≠a sido objeto de un ataque, eso no significaba que los datos recogidos de su tel√©fono contribuyeran de alguna manera a su muerte”, subrayando que los gobiernos podr√≠an haber descubierto su ubicaci√≥n por otros medios. Pineda fue uno de los 25 periodistas mexicanos que, al parecer, fueron seleccionados como candidatos a ser vigilados durante un periodo de dos a√Īos.

El an√°lisis de los datos filtrados realizado por el consorcio identific√≥ al menos a 10 gobiernos que se cree eran clientes de NSO y que ingresaban n√ļmeros en un sistema: Azerbaiy√°n, Bahr√©in, Kazajist√°n, M√©xico, Marruecos, Ruanda, Arabia Saud√≠, Hungr√≠a, India y los Emiratos √Ārabes Unidos (EAU).

El an√°lisis de los datos sugiere que el pa√≠s cliente del NSO que seleccion√≥ m√°s n√ļmeros -m√°s de 15.000- fue M√©xico, donde se sabe que varios organismos gubernamentales diferentes han comprado Pegasus. Tanto Marruecos como los EAU seleccionaron m√°s de 10.000 n√ļmeros, seg√ļn el an√°lisis sugerido.

Los n√ļmeros de tel√©fono que se seleccionaron, posiblemente antes de un ataque dirigido contra ellos, abarcaban m√°s de 45 pa√≠ses de cuatro continentes. Hab√≠a m√°s de 1.000 n√ļmeros en pa√≠ses europeos que, seg√ļn el an√°lisis, fueron seleccionados por clientes de NSO.

The Guardian escribe que, sin un examen forense de los dispositivos móviles, es imposible decir si los teléfonos fueron objeto de un intento de hackeo con Pegasus o si lo lograron.

Respuesta de NSO al proyecto Pegasus

A continuación se ofrece un resumen editado de las declaraciones emitidas por NSO Group y sus abogados, Clare Locke, a los medios de comunicación que participan en la investigación.

“NSO Group niega firmemente las falsas afirmaciones hechas en su informe, muchas de las cuales son teor√≠as no corroboradas que plantean serias dudas sobre la fiabilidad de sus fuentes, as√≠ como sobre la base de su reportaje.

NSO Group tiene buenas razones para creer que las afirmaciones que le han proporcionado se basan en una interpretación errónea de los datos filtrados de información básica accesible y manifiesta, como los servicios HLR Lookup, que no tienen relación con la lista de los objetivos de los clientes de Pegasus o de cualquier otro producto de NSO.

Dichos servicios est√°n abiertamente disponibles para cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, y son com√ļnmente utilizados por las agencias gubernamentales para numerosos prop√≥sitos, as√≠ como por las empresas privadas en todo el mundo. Tambi√©n es indiscutible que los datos tienen muchos usos leg√≠timos y totalmente adecuados que no tienen nada que ver con la vigilancia o con NSO, por lo que no puede haber ninguna base f√°ctica para sugerir que un uso de los datos equivale de alguna manera a la vigilancia”.

El mes pasado, NSO publicó un informe de transparencia en el que afirmaba tener un enfoque líder en materia de derechos humanos y publicaba extractos de contratos con clientes en los que se estipulaba que sólo debían utilizar sus productos para investigaciones penales y de seguridad nacional.

Seg√ļn The Guardian, no hay informaci√≥n que sugiera que los clientes de NSO no utilizaran tambi√©n Pegasus en investigaciones sobre terrorismo y delincuencia, recalcando que el consorcio period√≠stico tambi√©n encontr√≥ entre los datos n√ļmeros pertenecientes a presuntos delincuentes.

Sin embargo, el amplio abanico de n√ļmeros de la lista pertenecientes a personas que aparentemente no tienen ninguna relaci√≥n con la delincuencia sugiere que algunos clientes de NSO no est√°n cumpliendo sus contratos con la empresa, al espiar a activistas pol√≠ticos y a periodistas que investigan la corrupci√≥n, as√≠ como a disidentes y cr√≠ticos del gobierno.

Esta tesis se apoya en el an√°lisis forense de los tel√©fonos de una peque√Īa muestra de periodistas, activistas de derechos humanos y abogados cuyos n√ļmeros aparec√≠an en la lista filtrada. La investigaci√≥n, llevada a cabo por el Laboratorio de Seguridad de Amnist√≠a, socio t√©cnico del proyecto Pegasus, encontr√≥ rastros de actividad de Pegasus en 37 de los 67 tel√©fonos examinados.

Amnistía compartió su trabajo forense sobre cuatro iPhones con Citizen Lab, un grupo de investigación de la Universidad de Toronto especializado en el estudio de Pegasus, que confirmó que mostraban signos de infección con Pegasus. Citizen Lab también llevó a cabo una revisión paritaria de los métodos forenses de Amnistía, y los consideró sólidos.

Claudio Guarnieri, que dirige el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, dijo que una vez que un teléfono es infectado con Pegasus, el cliente de NSO puede tomar el control de un teléfono, permitiéndole extraer los mensajes, las llamadas, las fotos y los correos electrónicos de una persona, activar secretamente las cámaras o los micrófonos y leer el contenido de aplicaciones de mensajería encriptadas como WhatsApp, Telegram y Signal.

Al acceder al GPS y a los sensores de hardware del tel√©fono, a√Īadi√≥, los clientes de NSO tambi√©n podr√≠an asegurar un registro de los movimientos pasados de una persona y rastrear su ubicaci√≥n en tiempo real con una precisi√≥n milim√©trica, por ejemplo, estableciendo la direcci√≥n y la velocidad a la que viajaba un coche.

Guarnieri ha identificado pruebas de que NSO ha estado explotando vulnerabilidades asociadas a iMessage, que viene instalado en todos los iPhones, y ha sido capaz de penetrar incluso en los iPhone m√°s actualizados con la √ļltima versi√≥n de iOS. El an√°lisis forense de su equipo descubri√≥ infecciones exitosas e intentos de intrusi√≥n de Pegasus en tel√©fonos tan recientes como este mes.