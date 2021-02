Redes sociales: un catalizador para las MiPymes que quieren vender en línea en Colombia

De acuerdo con la plataforma de estad铆sticas Statista, para el 2025 el eCommerce mover谩 el 30% del comercio mundial y las ventas realizadas a trav茅s de este canal crecer谩n a una tasa anual del 17% hasta 2023.

En Am茅rica Latina tambi茅n se evidencia un crecimiento de las transacciones en l铆nea. Seg煤n un informe reciente realizado por Kantar, firma especializada en el an谩lisis del mercado de las Tecnolog铆as de la Informaci贸n y las Comunicaciones (TIC), el incremento de las ventas del eCommerce en la regi贸n, alcanz贸 el 4,8% en el 煤ltimo trimestre del 2020, y en Colombia de acuerdo con los entes especializados en comercio electr贸nico, se tiene una expectativa de crecimiento en ventas del 16% respecto al a帽o anterior.

Este panorama motiv贸 en la Asociaci贸n de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electr贸nico 鈥淎PPCE鈥, a realizar una encuesta a las micro, peque帽as y medianas empresas 鈥揗iPymes鈥 sobre la realidad que vive el comercio en l铆nea en Colombia. Los resultados evidenciaron, entre otros factores, que el 65% de las compa帽铆as del pa铆s no cuentan con una p谩gina web que soporte sus ventas digitales, y que un 35% ni siquiera posee p谩gina web.

Si tenemos en cuenta que desde el a帽o pasado el Covid-19 limit贸 las interacciones f铆sicas en los puntos de venta y que el eCommerce es la principal actividad para dar continuidad a las operaciones mercantiles en tiempos de distanciamiento, es claro que los empresarios deben fortalecer sus capacidades y servicios de comercio en l铆nea. Aunque es verdad que el eCommerce tiene m煤ltiples ventajas como el acceso a un n煤mero ilimitado de clientes, la disponibilidad de productos las 24 horas al d铆a y los 7 d铆as de la semana, adem谩s de traspasar fronteras; tambi茅n es cierto que las compa帽铆as deben robustecer sus acciones al respecto, pues compiten con una infinidad de negocios nacionales e internacionales en este campo.

鈥楽ocial commerce鈥, la nueva tendencia

Los estudios y an谩lisis que hemos realizado recientemente en nuestra asociaci贸n, nos permiten asegurar que el llamado 鈥榮ocial commerce鈥 fue una de las tendencias m谩s relevantes del comercio electr贸nico en 2020. En pocas palabras, es una modalidad de venta en l铆nea que se caracteriza por aprovechar la interactividad y la masificaci贸n de las redes sociales, para mejorar la experiencia de los compradores y aumentar el alcance tanto de las marcas como de los negocios.

Aunque es cierto que las redes sociales no fueron dise帽adas desde un inicio para vender, si son una gran vitrina a la hora de obtener posicionamiento, adem谩s, no requieren de una inversi贸n en primera instancia para echarlas a andar. Ahora bien, estos canales cumplen con la misi贸n de motivar a los usuarios a comprar y les permite a los empresarios disminuir el riesgo de perder dinero mientras se ubican y logran reconocimiento en el mercado, por lo cual su evoluci贸n si lleva a convertirlas en un gran canal de ventas, claro est谩, depende de la constancia que se tenga con su manejo y administraci贸n. Hoy, las redes como Facebook, Instagram y Pinterest cuentan con funcionalidades propias del eCommerce, donde destacan los botones de compra, enlaces, call to action e, incluso, Marketplaces.

Esta realidad representa un reto para las peque帽as y medianas empresas. En Colombia, un n煤mero significativo de negocios no cuenta con un especialista educado al servicio de estas plataformas, lo que les impide aprovecharlas al m谩ximo. Teniendo en cuenta que posicionar una marca en el mundo digital es una labor compleja y que el presupuesto de las MiPymes es limitado, hemos decidido apoyar e impulsar a los asociados para acceder a capacitaciones gratuitas que les permitan desarrollar habilidades m铆nimas para administrar estas herramientas que, como ya se ha reiterado, representan una gran oportunidad para aumentar las ventas e impulsar los negocios.

En estos tiempos tan dif铆ciles, el comercio electr贸nico 鈥渆s un salvavidas para las MiPymes del pa铆s鈥. Desde la Asociaci贸n queremos ser su voz y crear un entorno donde se pueda hablar de estandarizaci贸n, gesti贸n empresarial y sobre todo de crecimiento. Es hora de romper los mitos que han perseguido por a帽os al comercio electr贸nico y sus diferentes vertientes, y de demostrar que hasta el m谩s peque帽o empresario puede apostarle al eCommerce siempre y cuando cuente con las herramientas y conocimientos adecuados.

Por Edgar Arcila, presidente de APPCE