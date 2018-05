Red Hat y Juniper Networks presentan iniciativa de gestión para entornos multicloud

Red Hat y Juniper Networks han anunciado una solución empresarial unificada diseñada para gestionar y ejecutar aplicaciones y servicios en cualquier máquina virtual (VM), cualquier contenedor y cualquier entorno de nube mediante la integración más extensa de Red Hat OpenShift Container Platform y Red Hat OpenStack Platform con JuniperÒ ContrailÒ Enterprise Multicloud.

En un esfuerzo por avanzar más rápido, reducir costes y volverse más ágiles, muchas empresas han trasladado sus cargas de trabajo a la nube y aplicaciones basadas en contenedores, que pueden ser compatibles en entornos híbridos o multicloud. Los equipos de TI se enfrentan a la presión de soportar nuevas aplicaciones, al tiempo que mantienen la seguridad, el cumplimiento y las eficiencias interorganizacionales para una experiencia de usuario coherente. Al mismo tiempo, los administradores a menudo necesitan proporcionar entornos innovadores para desarrollar o alojar aplicaciones, ofreciendo automatización y visibilidad para las cargas de trabajo de las aplicaciones, independientemente de dónde residan. Los clientes pueden utilizar soluciones modernas y ágiles para abordar completamente los requisitos actuales y futuros, pero esto puede verse obstaculizado por las tecnologías propietarias existentes, que pueden tardar en responder al cambio y pueden obligar a los clientes a permanecer en un entorno monolítico, costoso y difícil de mantener. Estas nuevas realidades de TI suponen una brecha industrial para las soluciones basadas en código abierto que pueden abordar estos desafíos no solo con una infraestructura multicloud y una plataforma de contenedores, sino también una solución de redes consistente para ayudar a simplificar las operaciones e introducir eficiencias.

Red Hat y Juniper Networks pretenden hacer frente a estos desafíos con una solución conjunta que puede administrar la conectividad, la seguridad y la visibilidad de los equipos de TI, todo en uno. Integrando Red Hat OpenStack Platform, una plataforma altamente escalable de infraestructura como servicio (IaaS), y Red Hat OpenShift Container Platform, la plataforma Kubernetes empresarial más completa de la industria, con Contrail Enterprise Multicloud, una plataforma de redes, seguridad, orquestación y monitoreo multicloud diseñada para cualquier carga de trabajo y cualquier nube en entornos de múltiples proveedores, Red Hat y Juniper apuntan a permitir que las empresas administren más fácilmente su stack completo en entornos híbridos o multicloud con una solución unificada, mientras que permite a las empresas evitar el bloqueo innecesario de proveedores y acelerar la innovación.

Contrail Enterprise Multicloud orquesta políticas y controles integrales con o sin superposiciones diseñadas para unificar y centralizar la gestión del flujo de aplicaciones y los controles de políticas para las cargas de trabajo de aplicaciones e infraestructuras. Al proporcionar una plataforma de redes definida por software (SDN) empaquetada con fuertes capacidades de seguridad y monitoreo, Contrail Enterprise Multicloud está diseñada para simplificar y eliminar las complejidades de implementación y operación, al tiempo que mantiene un entorno de nube abierto y más seguro. Al ofrecer una solución que combina Juniper’s Contrail Enterprise Multicloud, Red Hat OpenShift Container Platform y Red Hat OpenStack Platform, las compañías están trabajando para ofrecer una alternativa multicloud basada en código abierto a las plataformas propietarias.

Bikash Koley, Chief Technology Officer, Juniper Networks, declaró: “La transición a la nube es cada vez más compleja, pero contar con una plataforma unificada y automatizada puede ofrecer un proceso más fluido y con mayor visibilidad. Estamos encantados de profundizar nuestra relación con Red Hat para que juntos podamos ofrecer una solución abierta y unificada diseñada para permitir a las empresas administrar sus aplicaciones y servicios de forma sencilla y más segura en cualquier tipo de entorno”.

Por su parte, Lars Herrmann, general manager, Portfolio Programs and Strategy, Red Hat, indicó: “La TI moderna a menudo requiere soluciones abiertas diseñadas para cumplir los requisitos de hoy y en el futuro. Si bien las soluciones propietarias de infraestructura en la nube y redes cumplieron su propósito, no se construyeron con la flexibilidad que el código abierto puede ofrecer para un mundo de nube híbrida para ayudar a satisfacer las necesidades de los clientes de plataformas que pueden acelerar la agilidad y aprovechar las nuevas innovaciones. Cuando hablo con los clientes, he encontrado que la frustración de haber elegido una solución patentada que ha limitado sus habilidades en estas áreas y que las ha bloqueado es real. Una solución de código abierto que combina el poder de los contenedores y una solución de infraestructura en la nube híbrida escalable con redes consistentes puede abordar esto. Estamos entusiasmados de colaborar con Juniper para permitir esto a los clientes”.

