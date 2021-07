Red Hat amplía su soporte a los partners de EMEA para acelerar la innovación de la plataforma de contenedores

Red Hat, Inc., el proveedor global de soluciones open source, ha anunciado Leading with Containers, una iniciativa para ayudar a los Business Partners de Red Hat en EMEA a aprovechar el creciente mercado de plataforma de contenedores. La propuesta da soporte y acelera el compromiso de los selectos Red Hat Business Partners que impulsan el éxito de […]

Red Hat, Inc., el proveedor global de soluciones open source, ha anunciado Leading with Containers, una iniciativa para ayudar a los Business Partners de Red Hat en EMEA a aprovechar el creciente mercado de plataforma de contenedores. La propuesta da soporte y acelera el compromiso de los selectos Red Hat Business Partners que impulsan el éxito de Red Hat OpenShift, la plataforma empresarial de Kubernetes líder del sector.

Según el Estado del open source empresarial de 2021: un informe de Red Hat, se espera que el uso de contenedores en los próximos 12 meses aumente un 74% en EMEA y que las empresas desarrollen sus estrategias de nube híbrida basadas en tecnologías de plataforma de contenedores.

Red Hat ha lanzado la iniciativa Leading with Containers en EMEA para ayudar a los Red Hat Business Partners a aprovechar este crecimiento y establecerse como líderes tecnológicos y asesores de confianza para sus clientes. Leading with Containers incluye dos componentes: una especialización para partners llamada ‘Red Hat Container Platform Specialist’, y el plan Sales Accelerator que ofrece ventajas adicionales para los partners Container Platform Specialist que cumplan con más requisitos y quieran acelerar su compromiso con Red Hat OpenShift siguiendo un plan de negocio específico. Al unirse a la iniciativa Leading with Containers, los partners pueden beneficiarse de:

● Diferenciación como líderes en el mercado de contenedores a través de un nuevo distintivo de especialización para partners.

● Ofertas integrales de capacitación para mejorar las habilidades en el uso de la plataforma de contenedores

● Contenidos de marketing y herramientas de venta dedicados para llegar a los clientes de contenedores

● Mecanismos de soporte para acompañar a los partners en todo el ciclo de ventas, incluido el soporte de consultoría para impulsar la adopción de contenedores

● Nuevos incentivos para aumentar la rentabilidad de los partners en forma de condiciones de compra exclusivas y fondos de inversión

Un creciente número de partners en EMEA han conseguido el estatus de Red Hat Container Platform Specialist al completar las acreditaciones de experiencia en ventas, técnica y de entrega en torno a la infraestructura de nube híbrida y el desarrollo nativo de la nube.

Además, Red Hat ha actualizado recientemente su plan de partners para proveedores de soluciones en EMEA. Red Hat ha introducido un conjunto de normas simplificadas y una mayor flexibilidad para elegir entre una amplia gama de certificaciones de middleware para que los partners alcancen el estatus de Red Hat Advanced Business Partner o Red Hat Premier Business Partner. Las suscripciones para desarrolladores también están disponibles para todas las especializaciones de los partners a un precio reducido.

Petra Heinrich, vice president, Partners & Alliances EMEA, Red Hat, comentó: “Observando el gran potencial de crecimiento en el mercado de los contenedores, me siento muy orgullosa de que tengamos una red tan grande de Red Hat Advanced y Premier Business Partners altamente cualificados y dedicados. Con esta iniciativa, podemos ayudar a nuestros partners a convertirse en asesores de confianza y expertos en tecnología para ayudar a los clientes de Red Hat a tener éxito en su viaje hacia la nube híbrida”.

Por su parte, David Santafé, BL director, Infrastructure Services, Inetum, señaló: “Contar con las herramientas y los materiales adecuados es clave cuando nuestros clientes nos preguntan por las mejores plataformas de contenedores. La iniciativa Leading with Containers de Red Hat ayuda a Inetum a estar más cerca de nuestros clientes, al tiempo que mejora la forma en que proporcionamos nuestra oferta en este mercado de rápido crecimiento. Como Premier Business Partner de Red Hat, nos sentimos mejor posicionados para apoyar la evolución de los contenedores para los clientes”.