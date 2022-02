Recomiendan no confundir la productividad con la actividad

Bart Willemsen, analista de Gartner, ha publicado un art铆culo en el blog de la empresa d贸nde comienza refiri茅ndose a los sistemas de monitorizaci贸n de empleados que trabajan desde sus hogares, con funcionalidad que va desde las capturas de pantalla tomadas con frecuencia aleatoria, la grabaci贸n constante de todo cuanto ocurre en el monitor, hasta la medici贸n de en la actividad de perif茅ricos como ratones y teclados.

El analista comenta que la justificaci贸n que las gerencias suelen esgrimir para el despliegue de tales herramientas es 鈥渃ontrolar la productividad de los trabajadores remotos, para ver si el empleado est谩 trabajando activamente”.

Para Willemsen, este es un planteamiento confuso, ya que la legislaci贸n sobre privacidad y protecci贸n de datos es relativamente buena. 鈥淧ero ni siquiera se trata de la 鈥榩rivacidad de los datos鈥. A los datos no les importa si tienen privacidad. Se trata de las personas. 驴Y adivine qu茅? Los empleados tambi茅n son personas. Pero entonces pienso en mi propio d铆a de trabajo. A veces empiezo tarde. Tambi茅n termino siempre tarde. A veces puedo salir a dar un paseo. Leo (mucho). Y s铆, algunas tesis acad茅micas las imprimo porque me gusta la calma y la tranquilidad de escribir sobre ellas mientras camino por la casa. Eso lleva tiempo, pero aprendo mientras leo. Nada que mi jefe pueda ver (porque s铆, tambi茅n hay otras personas dentro y aunque no fuera as铆, la c谩mara de mi PC est谩 permanentemente cerrada, a menos que yo la quite, cuando yo quiero). Todo esto y mucho m谩s puede IMPLICAR que no estoy activo, en el PC de la empresa. Pero no dice nada鈥.

Willemsen propone que la desconfianza hacia los trabajadores remotos deber铆a terminar, y terminar r谩pido. El monitoreo excesivamente activo deber铆a terminar tambi茅n. 鈥淣o es PRODUCTIVIDAD, es actividad lo que se comprueba. Y las empresas que controlan en exceso a sus empleados pueden llegar a ver una disminuci贸n de la productividad de hasta el 50%, mientras que las que permiten a sus empleados algunas libertades y espacios de libertad, como la privacidad personal, pueden ver aumentar la productividad hasta un 15%鈥. El analista sugiere a las gerencias despreocuparse y no dar mayor importancia a que los empleados est茅n sentados frente a sus pantallas entre 9 y 17 horas con aspecto de estar ocupados. 鈥淓n lugar de ello, controle los resultados finales, la productividad real, y demuestre su verdadera preocupaci贸n por los trabajadores trat谩ndolos realmente bien. Usted sabe, es lo correcto鈥.