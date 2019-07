Qualys anuncia gratuidad de su solución de seguridad Global IT Asset Discovery and Inventory

El nuevo y gratuito servicio en la nube Global IT Asset Discovery and Inventory se extiende por entornos on-premise, endpoints, multi-nube, contenedores, OT y IoT.

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), proveedor de soluciones de seguridad y cumplimiento basadas en la nube, ha anunciado hoy que su aplicación Global IT Asset Discovery and Inventory estará disponible para todas las empresas de forma gratuita. En un mundo donde los dispositivos conectados están aumentando de forma explosiva, la visibilidad a través de todos los equipos y entornos es crítica.

“Como la autoridad reconocida para las mejores prácticas de seguridad en la nube en todo el mundo, siempre estamos abogando por cambios estratégicos en las políticas para mejorar la seguridad del ecosistema computacional global. El principio de máxima visibilidad de los activos de TI es un requisito previo fundamental para mejorar nuestra postura de seguridad, y recomendamos esta filosofía que cambia el juego a nuestros más de 95.000 miembros”, afirma Jim Reavis, CEO y cofundador de Cloud Security Alliance. “Qualys Global IT Asset Discovery and Inventory es una aplicación escalable pero fácil de usar que ofrece a los miembros y a la comunidad en general una visibilidad del 100%, casi en tiempo real, en todos sus entornos híbridos globales”.

Con la aplicación gratuita Global IT Asset Discovery and Inventory el usuario puede:

Crear automáticamente un inventario continuo y en tiempo real de activos conocidos y desconocidos en toda tu infraestructura global. Los activos pueden ser cualquier activo on-premise, endpoints, multi-nube, móviles, contenedores, OT e IoT.

Clasificar, normalizar y categorizar de forma automática los activos para garantizar datos limpios, fiables y coherentes. La información de los activos proporciona una visibilidad detallada del sistema, los servicios, el software instalado, la red y los usuarios.

Realizar búsquedas en millones de activos y obtener una visibilidad completa de cualquier dispositivo en cuestión de segundos.

Detectar instantáneamente cualquier dispositivo que se conecte a tus redes, a través de nuestra tecnología de exploración pasiva. Al detectar un dispositivo desconocido, los usuarios pueden instalar un agente ligero de auto actualización Qualys (3MB) para convertir el equipo en un dispositivo administrado o iniciar un escaneo de vulnerabilidades.

Funciones adicionales, como la información sobre el ciclo de vida del hardware y el software y la licencia, la capacidad de etiquetar activos críticos para la empresa, varios flujos de trabajo nuevos, la sincronización de activos con la CMDB de ServiceNow y la capacidad de poner en cuarentena automáticamente dispositivos desconocidos o conocidos que se hayan considerado fuera de cumplimiento o estén comprometidos, estarán disponibles como suscripciones de pago.

“Hacer que la aplicación Global IT Asset Discovery and Inventory esté disponible de forma gratuita es un gran servicio para la industria de la seguridad en general. La aplicación permite a las empresas ver rápidamente, y en tiempo real, las respuestas a preguntas como: ¿Qué PCs, portátiles y áreas de negocio corren el mayor riesgo de sufrir un ataque?”, afirma Eddie Dynes, director de Seguridad de la Información y Cumplimiento de la Normativa del Aeropuerto Gatwick de Londres.

“La mayoría de la gente piensa que la red es un evento estático”, comenta Christopher Kissel, director de investigación de productos de seguridad de IDC. “Sin embargo, con nuevos tipos de dispositivos, cargas de trabajo transitorias, contratos y participación de invitados, la red es de hecho fluida. En un momento dado, entre el 15 y el 20% de la red no se ve o no se gestiona. Qualys creó Global IT Asset Discovery and Inventory para abordar esta dinámica, y es una extensión lógica de lo que Qualys por la evaluación de vulnerabilidades de dispositivos. Que Global IT Asset Discovery and Inventory se ofrezca como un servicio gratuito es una gran ventaja”.

“Como sabemos, es difícil, si no imposible, asegurar lo que no conocemos o no podemos ver”, subraya Philippe Courtot, presidente y CEO de Qualys. “Con gran placer y tras la sugerencia de los miembros de nuestro consejo asesor CTO/CISO y de muchos de nuestros usuarios beta, hemos decidido ofrecer el núcleo de nuestra innovadora aplicación Global IT Asset Discovery and Inventory como un servicio gratuito para la comunidad en general”.

Más información sobre Global IT Asset Inventory o para empezar a utilizar la aplicación gratuita.