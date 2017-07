Putin y Trump colaborarán sobre seguridad informática

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos habrían acordado este fin de semana la creación de "un grupo de trabajo impenetrable", dedicado a velar por la seguridad informática de ambos países.

La seguridad informática fue uno de los temas en la agenda de la reunión sostenida por el presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo ruso Vladimir Putin durante la cumbre del G20 realizada en Alemania durante el fin de semana. Refiriéndose al tema, Trump escribió en Twitter: “Putin y yo discutimos la creación de una unidad impenetrable de ciberseguridad, que permitirá protegernos contra el hackeo electoral y muchas otras cosas negativas”.

El Kremlin, por su parte, publicó una transcripción de una conferencia de prensa ofrecida por Vladimir Putin, donde este aporta detalles sobre el tema: “El presidente estadounidense y yo hemos acordado la creación de un grupo de trabajo, junto con realizar esfuerzos conjuntos para monitorear la seguridad en el ciberespacio, asegurar el cabal cumplimiento de las leyes internacionales sobre la materia, y prevenir la interferencia en los asuntos internos de otros países. Este último punto se refiere, en particular, a las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Creemos que si tenemos éxito en la organización de este trabajo -y no tengo duda alguna de que así será- ya no habrá más especulaciones sobre el tema”.

Trump se desdice

Nuevamente por conducto de Twitter, Trump restó importancia al alcance de la reunión, señalando: “El hecho que el presidente Putin y yo hayamos discutido una unidad de ciberseguridad no significa que vaya a ocurrir. No ocurrirá, pero un alto el fuego puede ocurrir, y ocurrió”.

El gobierno estadounidense no ha comentado oficialmente el tema.

Fotografía (c) servicio de prensa del Kremlin